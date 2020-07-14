Лукашенко открыл новый мост в Могилевской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе. Это первый из 18 мостов, которые должны быть возведены в ближайшее время, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.



Открытие моста через реку Сож местные ждали не один год. Славгородский район разделен на два берега. Треть его отрезана от «большой земли». Чтобы добраться, к примеру, в больницу, нужно было сделать крюк в 120 километров. Спасал понтонный мост, но работал он только в теплое время года.



Мост здесь планировали строить еще в 1984 году, но из-за аварии на Чернобыльской АЭС от проекта отказались. Вернулись в 2016 году. Вот эти конструкции остались после модернизации другого моста, в 50 километрах отсюда. Экспертиза показала, что они прослужат еще 100 лет. Пролеты в 240 тонн доставили по реке. Такие технологии использовали при строительстве Керченского моста.



Мост спасение для жителей, а еще развитие региона за счет удобной логистики и транзита. Рядом – прямой выход к приграничным районам России. Александр Лукашенко обещает в ближайшее время обновить десятки малых мостов по стране и за три года построить 18 крупных путепроводов.

«Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около $130 млн должны вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить», – сообщил Лукашенко.

Внимание к юго-востоку Могилевщины особое. Земли серьезно пострадали после Чернобыльской аварии. Региону помогали, предоставили доступные кредиты, преференции малому и среднему бизнесу. Сегодня принято решение господдержку продлить на пять лет.

«Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить. Там и инвестиции хорошие, и льготы приличные. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить», – добавил Лукашенко.

Результат от такой поддержки есть. В районе родилось больше всего малышей в Могилевской области. Значит, что молодежь не уезжает. Возрождает традиции. Сейчас местный кулинарный бренд – домашний сыр. Здесь даже проводят фестивали. Продукцию оценил и президент.



Сыр, мед, сувениры. Каждый хотел угостить президента тем, что производит. Александру Лукашенко подарили домового. Говорят, надежный оберег для жилища.



Своеобразный мини-рынок расположился на подходе к Голубой кринице. Уникальное место с целебной ключевой водой. Сюда приезжают тысячи людей. А сейчас и дорога к нему стала удобной и комфортной.

Местечко Голубая криница находится под охраной государства, разработана концепция создания вокруг нее эколого-туристического парка.