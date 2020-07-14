Пропавшую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере. Это третья смерть актера из сериала «Хор»

Источник материала: Tut.by

Тело пропавшей на прошлой неделе звезды телесериала «Хор» Наи Риверы обнаружено в понедельник утром на озере Пиру. Об этом сообщил шериф округа Вентура на пресс-конференции, пишет CNN .



Фото: Reuters

Тело актрисы было найдено тело в северо-восточной части озера в понедельник после шестидневных поисков. Шериф Билл Аюб заявил, что следователи «уверены», что это тело Наи Риверы, но его еще проверят с помощью стоматологической карты актрисы.

33-летняя актриса пропала в среду, 8 июля. Она отправилась на озеро со своим четырехлетним сыном, где арендовала лодку. Позже сын актрисы был обнаружен на лодке один, его матери нигде не было.



Поиски продолжались шесть дней

В поисковой операции были задействованы водолазы, полицейские собаки, вертолеты, а также оборудованные камерами подводные аппараты с дистанционным управлением. Полиция сообщила, что поиски осложнялись тем, что в озере много водорослей, которые скрыли место, где находилось ее тело.

Полицейские заявляют, что скорее всего это был несчастный случай. Актрисе могло не хватить сил бороться с течением.

«Она собрала достаточно энергии, чтобы вернуть сына на лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя», — сказал шериф.





Ная Ривера — третья погибшая звезда телесериала «Хор», сообщает Би-би-си .

Канадский актер Кори Монтейт, получивший широкую известность за роль одного из действующих лиц этого сериала — Фина Хадсона, умер в 2013 году от передозировки наркотиков в возрасте 31 года. Тело Наи Риверы было обнаружено ровно через семь лет после его смерти.

В 2018 году Марк Саллинг — еще один актер, снимавшийся в этом сериале, — покончил с собой в возрасте 35 лет. До этого он признал себя виновным в хранении детской порнографии и ожидал приговора.