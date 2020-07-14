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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Попытка сбежать от таможенников закончилась аварией Водитель российской фирмы-перевозчика пытался уйти от правоохранителей, но не справился с управлением. Как выяснилось, он вез незаконно 20 тонн яблок. Сигнал об...

Водитель российской фирмы-перевозчика пытался уйти от правоохранителей, но не справился с управлением. Как выяснилось, он вез незаконно 20 тонн яблок. Сигнал об остановке подали сотрудники таможни. Но большегруз "Вольво" лишь ускорился. Грузовик ехал в сторону белорусско-российской границы. Скорость была выше допустимой. В какой-то момент водитель потерял управление, машина съехала с дороги и перевернулась. После шофер рассказал, что на товар отсутствуют сопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, что является гарантией безопасности продукции. Оценили фрукты в сумму более 70 тысяч рублей. По данному факту начался административный процесс. Также в отношении водителя протоколы составили и сотрудники ГАИ.