«Зыбицкие халявщицы». Истории о том, как минчанки-тусовщицы разводят мужчин на деньги и секс

Источник материала: Tut.by

Мы привыкли к тому, что прагматизм в отношениях — это про мужчин. Ну а девушки мечтают о нежности, верности и замужестве. И даже секс на одну ночь со случайным знакомым должен быть подсвечен ореолом сентиментальности. Но жизнь подбрасывает совершенно противоположные примеры, которые способны несколько выбить из колеи даже довольно практичных мужчин. Как это происходит, читайте в колонке Анны Златковской .

Знакомый рассказал мне о своих прогулках по барам Зыбицкой — понятное дело, никто невесту там не искал, обычное времяпрепровождение молодого человека тридцати лет.

Приятно, если сложится хорошее знакомство. Секс — тоже неплохо, почему нет, все же люди. Миша — симпатичный, хорошо зарабатывает, образован, свободен. Как нормальный человек не против влюбиться, но не страдает, если этого не происходит. Работа отнимает все время, поэтому посидеть в баре со стаканчиком виски — возможность переключиться на атмосферу с другим полюсом: тут тебе и музыка, и девушки, и настроение «гуляли всю ночь».

Но перейдем к историям знакомств, которые оставили Мишу в недоумении, ведь столкнуться с таким циничным подходом со стороны барышень он не был готов.





История первая: я и моя голодная подруга

Мише понравилась девушка. Та была с подругой, ну, в принципе, это логично, девушкам привычней отдыхать в компании, чем поодиночке. Миша познакомился, угостил коктейлями. Той, что понравилась, предложил завтра вместе пообедать. Девушка согласилась.

В назначенное время Миша уже ждал в ресторанчике знакомую. Она пришла. Правда, не одна, а снова с подружкой. Миша удивился, конечно, но накормил в итоге всех. Пока девчонки жадно поглощали супчик и запеченные ребрышки, осознавал, что его используют, и рассчитывать на третье свидание уже не приходится. Если не желаешь кормить красотку и всех ее подруг. Голод не тетка, конечно, но совесть иметь неплохо бы. Забавно, что девушки работали официантками в… ресторане. Желание побыть по другую сторону, видимо, пересилило чувство собственного достоинства.

История вторая: угостил — и до свидания

В этой истории прекрасно все. Миша подошел к понравившейся девушке, предложил ее угостить. Та согласилась. Пока бармен готовил напиток, пытался пообщаться. Девушка делала умное, заинтересованное лицо. Но как только принесли коктейль, она расслабилась и сказала: «А теперь ты отойди». Миша даже переспросил, так как не ожидал такой просьбы. «Да, да, иди отсюда», — подтвердила она, позвякивая льдом в стакане негрони.





И ладно, случись такое однажды — ну не повезло человеку, бывает. Но эта история повторилась снова, с другой красоткой. Она, правда, терпела чуть дольше, прогнала Мишу уже после второго коктейля: решила, видимо, что с нее хватит и двух напитков. А потом наш герой видел ее не раз с другими парнями, и она поступала точно так же. Те тоже отходили от барышни обескураженные, с немым вопросом на лице: «А что, так можно было»? Это несколько успокоило Мишу, но пара трещин в его добром сердце все-таки появилась.

История третья (порочная): работай давай!

А теперь интимные подробности из жизни нашего Миши, который, как и большинство мужчин, иногда все-таки уезжает с девушкой домой, чтобы заняться сексом. Не нужно объяснять, что это не происходит с любой согласившейся, а все-таки тогда, когда искра и поговорить есть о чем. В таких встречах дрейфует надежда на продолжение знакомства: чай, не робот, любить и быть любимым многим хочется.

И вот они вдвоем в спальне, все хорошо, пока Миша не почувствовал, что слегка сбился сердечный ритм. Пришлось остановиться, честно признавшись, что стало плохо, надо выпить воды, сделав передышку. Но девушка была настроена решительно и выдала: «Ты это, работай давай, не отвлекайся».





Миша выпроводил секс-ударницу за порог квартиры и лег спать в одиночестве, но на этот раз в счастливом, ведь отрабатывать номер, как зверюшка в цирке, — так себе удовольствие.

«Ты мне скажи, я вроде нормальный парень, ботаником не выгляжу (свидетельствую: не выглядит!), почему я нарываюсь только на халявщиц? Или это мир так испортился»? — спрашивает Миша.

А я не знаю, что ответить: о девушках 20+ я мало что знаю. И против того, чтобы всех тусующихся летом на Зыбе или Октябрьской записывать в проститутки. Ведь кто из нас в молодости не тусовался компаниями? Просто у нас были другие названия и точки, а по сути — все одно и то же: музыка, общение, вино, танцы, случайные знакомства, некоторые из них перерастали в браки, у кого-то — в разочарования.

Я, правда, не помню столь прагматичных девочек. Обычно угощались, если парень нравился, а если нет — вежливо отказывались. Зачем усложнять? Хотя, возможно, кто-то расскажет другие истории и манера использовать мужчин без лишних рефлексий стара как мир.





Хотя мир — он-то как раз меняется. Вот Миша так же поделился историей, случившейся с ним в Италии. Он сидел в баре, к нему подошла девушка и предложила его угостить. Он даже опешил: как так? Почему, зачем, в чем подвох? Оказалось — никакого подвоха.

Европейки уже давно переступили порог видимой неприступности и жеманной игры. Если им нравится мужчина, они сами могут подойти познакомиться. Самостоятельность и открытость. А не как у нас: либо девица ждет, когда принц подъедет на своем щедром коне и докажет, что тут все красиво и серьезно. Либо она цинично отслеживает того, кто оплатит счета (не только ее, но и всех подружек тоже), — и давай, пока.

Поэтому, девушки, когда вы начинаете жаловаться, что мужчины пошли осторожные, робкие, не всегда спешат угостить коктейлем, долго присматриваются или сразу говорят: «Прости, любви не будет» — в этом есть вина и тех самых «зыбицких халявщиц». Махровый цинизм порождает ровно такое же отношение в ответ. И, увы, недоверие даже к тем, кто себя так никогда не ведет.