О работе с обращениями граждан в Комитете государственного контроля Минской области за I полугодие 2020 года

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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За I полугодие 2020 года в Комитет государственного контроля Минской области и межрайонные комитеты государственного контроля поступило 490 обращений граждан и юридических лиц (в том числе, в письменной форме — 358, устной — 132), что на 37 обращений меньше аналогичного периода 2019 года.

Большинство из поступивших обращений касается деятельности предприятий и организаций, органов исполнительной власти, а также коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, и, по нашему мнению, вполне могли быть решены на местах.

Так, с января 2019 года на контроле в Комитете находилось обращение председателя жилищно-строительного кооператива Минского района по проблемным вопросам организации строительства многоквартирного жилого дома. По независящим от ЖСПК причинам долгое время не могли приступить к строительству объекта — отсутствовала разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация по строительству жилого дома и инженерной инфраструктуры. В результате рассмотрения обращения заказчиком строительства получены положительные заключения ДРУП «Госстройэкспертиза по Мин-ской области» по строительству дома и инженерной инфраструктуры к нему.

С 2017 года на контроле в Комитете находились обращения жителей аг. Ждановичи Минского района по вопросу строительства шумозащитного экрана от автомобильной дороги Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь и в марте 2020 года строительно-монтажные работы завершены.

Комитетом совместно с заинтересованными районными службами рассмотрено обращение члена садоводческого товарищества, расположенного в Молодечненском районе, по вопросу самовольного увеличения земельных участков смежными собственниками. По итогам рассмотрения соответствующей районной службой председателю товарищества было выдано предписание об устранении нарушений и собственниками земельных участков самовольно занятые земли освобождены в установленный срок.

По результатам рассмотрения коллективного обращения работников учреждения здравоохранения Солигорского района выявлены нарушения при расчете, начислении заработной платы, а также иные нарушения законодательства о труде. Учреждением приведены в соответствие штатное расписание, графики работ (сменности) и др., произведена доплата за работу в сверхурочное время, в государственные праздники и праздничные дни, дополнительно начислена и выплачена работникам доплата за сложность и напряженность труда.

Информация, изложенная в обращении о фактах бесхозяйственности в организации Стародорожского района, использована в рамках проведенной Солигорским межрайонным комитетом государственного контроля внеплановой проверки, которой установлены многочисленные нарушения законодательства, а по выявленным фактам сокрытия падежа крупного рогатого скота в отношении должностных лиц общества возбуждены уголовные дела.

При рассмотрении Комитетом обращений по-прежнему выявляются случаи нарушений должностными лицами законодательства об обращениях граждан. Так, Комитетом выявлено нарушение срока рассмотрения коллективного обращения от имени жителей д. Королищевичи Минского района по вопросу нарушения правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Всего за I полугодие 2020 года по результатам рассмотрения Комитетом обращений граждан и юридических лиц к административной ответственности привлечены 2 должностных лица на общую сумму 189 руб., к дисциплинарной — 11.

Управление экспертно-правовой работы

и обращений граждан

Комитета государственного контроля Минской области.