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«Он избегает секса со мной и переехал к другу. При этом у него никого нет». Психолог отвечает читательнице

14.07.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что во время ее второй беременности мужа как будто подменили. Сначала он стал уделять ей меньше внимания и реже бывать дома, после и вовсе переехал к другу. Отношения супругов сошли на нет, при этом муж отказывается объяснять, в чем дело. Как вести себя в такой трудной и непонятной ситуации, рассказывает психолог.


— Мы вместе уже 9 лет, 5 из которых в браке. У нас двое детей, сын ходит в детский сад, а дочке нет еще и полугода.

Мы планировали, что когда-нибудь у нас будет второй ребенок, но, возможно, не были к этому готовы в данный момент. Когда тест показал две полоски, меня одолел страх, столько было планов на ближайшие годы, жилплощади хватает только на нас троих, а тут еще ребенок — что теперь делать…

Муж у меня человек эмоционально скрытный, никогда не показывает, что внутри, но мне показалось, что, в отличие от меня, он рад. Тем не менее на третьем месяце мужа как подменили, он стал скрытный, ко мне — максимально холодный и отстраненный. Потом он начал пропадать на работах, брать ночные смены, и постепенно его присутствие дома сошло на нет.

Периодически я садилась с ним за разговор, выворачивала душу, иногда даже до слез доходило, но никаких комментариев, почему он стал таким и что нас ждет дальше, от него не получила.


На сегодня у нас уже почти год нет отношений, нет секса. Мы даже друг друга не касаемся, у нас есть роль родителей — и все. Он зарабатывает, я смотрю за детьми. Он не живет дома, но и не отрицает тот факт, что будет когда-то рядом с нами. Я знаю, что у него никого нет, он живет у друга. Но человек мне становится все более чужим, мне даже неловко до него дотронуться. Но я его люблю — и от этого больно, я не знаю, к чему все идет, но подозреваю, что будет развод, чего я очень не хочу. Он очень любит детей, и иногда мне кажется, что когда он смотрит на меня, у него проскальзывает во взгляде что-то похожее на то, что было у нас раньше. Какая-то любовь ко мне. Я уже просто не знаю, что делать и чего ждать, помогите советом.

Комментарий психолога:


  • Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений»

— Вы перечисляете в письме много эмоций — сожаления, грусть, состояние неопределенности.

Но не до конца понятно, чего именно вы хотите от мужа сейчас? Расширения жилплощади? Чтобы он вернулся? Внимания, поддержки, помощи с детьми?

Кризис рождения ребенка проходят большинство семей. У вас были некоторые ожидания от мужа, которые он не оправдал, не смог или не хотел — знает только он. Я могу лишь предположить, что он переживал из-за того, что не может реализовать ваши материальные ожидания.


Чтобы избежать этих разговоров, он стал чаще задерживаться на работе, потом уехал. Сейчас он выполняет свои обязанности кормильца и родителя, не исключая вероятности того, что вы будете вместе.

Чтобы вернулась роль мужа и мужчины, необходимо создать ту обстановку в семье, в которой их комфортно будет проявлять. Возвращаясь к началу, скажу: прежде всего вам необходимо ответить себе на вопрос: «Чего именно я хочу от мужа?».

Потом постараться это донести до него. Если конструктивного разговора не получается, можно попробовать написать письмо, не требуя ответа сразу, дать ему время осмыслить то, что чувствуете вы, и то, что чувствует он.

Опишите в письме свои чувства к нему и к вашей семье, что именно вам бы хотелось поменять. Только максимально корректно и конкретно. Если любви, внимания, поддержки — то напишите, как именно вы почувствуете, что получаете это.

Тактильный контакт очень важен в отношениях супругов. Постарайтесь вспомнить, на какое ваше поведение, на какие слова муж раньше реагировал положительно.

Начните это делать. А чтобы разобраться в теме выражения и получения любви, рекомендую прочесть книгу Чемпмена «5 языков любви». Учитывая то, что супруг, по вашему описанию, человек скрытный и неразговорчивый, скорее всего, ему проще выражать свои чувства действиями.

Научитесь для себя переводить его действия в слова. О чем говорят его поступки сейчас? Подумайте об этом. Ведь вы много лет вместе, у вас двое детей, вы хорошо знаете друг друга, а значит, сможете понять, что происходит. Все семьи проходят ряд кризисных периодов, все можно преодолеть.

Рекомендую вам книги:

  • Г. Чемпмен «5 языков любви»;
  • Марк Роудз «Как разговаривать с кем угодно»;
  • Эмили Нагоски и Амелия Нагоски «Выгорание».

 
 
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Читательница пишет о том, что во время ее второй беременности мужа как будто подменили. Сначала он стал уделять ей меньше внимания и реже бывать дома, после - и вовсе...
 
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