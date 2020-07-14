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Главы правительств Беларуси и России проведут переговоры в Москве
Источник материала: ОНТ
О перспективах белорусско-российского сотрудничества сегодня пойдет речь в Москве. Там пройдёт встреча глав правительств Беларуси и России.
Особое внимание уделят торговле и экономике. В целом, в повестку внесён широкий круг вопросов, касающихся двухсторонних отношений. В том числе в контексте интеграционных процессов в Союзном государстве. Как ожидается, переговоры пройдут в расширенном составе.
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О перспективах белорусско-российского сотрудничества сегодня пойдет речь в Москве. Там пройдёт встреча глав правительств Беларуси и России. Особое внимание...
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