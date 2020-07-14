Возле Дроздов начинают строить стильный многофункциональный комплекс. Показываем, каким он будет

Источник материала: Tut.by

Возле Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей в Минске начинают строить стильный многофункциональный комплекс, в котором разместится Ассоциация художественной гимнастики, апартаменты, офисы и кафе. Сколько времени понадобится на работы и какая философия у этого объекта — в материале REALTY.TUT.BY.



Изображение предоставлено ООО «Хелена Валери»

Каким будет комплекс и когда его построят?

Весной 2018 года недалеко от Дроздов на проспекте Победителей построили новый Дворец художественной гимнастики. Тогда глава Ассоциации этого вида спорта и директор компании «Хелена Валери», которой принадлежит одноименная сеть магазинов беспошлинной торговли, Елена Скрипель говорила, что им доверили построить рядом с центром еще и административное здание с интересным архитектурным решением.

Архитектурная концепция нового комплекса была согласована Мингорисполкомом в 2019 году. В июне 2020 года для реализации проекта компании «Хелена Валери», которая также является спонсором Ассоциации гимнастики, предоставили в аренду участок в 2,4 гектара. Годовая арендная плата — 204,2 тысячи рублей. Срок аренды — до конца 2023 года. Вот примерные границы этой земли:

Архитектурно-планировочное решение комплекса сделано в соответствии с архитектурной идеей, разработанной итальянской STUDIO PIUARCH из Милана. В дальнейшем адаптацию и разработку рабочего проекта совместно вели компания «ИнжПрофит» и творческая мастерская Бориса Школьникова.



Изображение предоставлено ООО «Хелена Валери»

Комплекс будет иметь полезную площадь примерно в 5,5 тысячи квадратных метров и состоять из двух блоков, соединенных стилобатом. В левом блоке расположится офис Белорусской ассоциации гимнастики, которая включает в себя пять видов спорта, три из которых являются олимпийскими.



Изображение предоставлено ООО «Хелена Валери»

В комплексе также расположатся другие офисные помещения, апартаменты и кафе. Стилобат будет служить не только смотровой площадкой, но и площадкой для проведения небольших мероприятий.

Между комплексом и водохранилищем Дрозды обустроят парк. Построить планируют за 18 месяцев — то есть к концу 2021 года.

А какая философия у этого комплекса?

По словам Елены Скрипель, концепция этого проекта родилась у итальянских архитекторов исходя из характера территории и ландшафта, на котором он будет расположен.

— Природный характер контекста здания обуславливает его плавную, органическую форму. Оно будто рождается из своего окружения, из береговой линии. Это место столкновения, стыка весьма урбанизированной архитектурной среды — современной застройки проспекта Победителей и природной, естественной среды — побережья водохранилища Дрозды. Вырастая из этих двух контрастных сред, здание сочетает в себе черты их обеих, служит своеобразным связующим звеном между ними.

Что же касается парка, то он тоже не будет заурядной зеленой зоной. Его постараются сделать так, чтобы он стал центром притяжения для людей, прогуливающихся вдоль озера.

— Обустройство террасированного парка обусловлено решением использовать естественный склон рельефа на участке и позволит организовать увлекательную уличную активность в этом пространстве. В парке будут различные зоны и места для сидения, спускающиеся амфитеатром к воде, которые могут становиться зрительными местами во время проведения уличных мероприятий.

Размещение же офиса Ассоциации гимнастики рядом с Центром олимпийской подготовки по художественной гимнастике является логическим продолжением формирования в районе водохранилища Дрозды спортивной инфраструктуры по разным видам спорта, говорит Елена Скрипель. Тут уже построены «Минск-Арена», Дом гребли, Дом футбола и Футбольный манеж.

— Основная же идея состоит в том, что своим проектом мы хотим создать не просто функциональное здание, служащее для организаций, которые разместятся в нем, а в первую очередь создать при помощи него привлекательную среду, украшающую облик города.