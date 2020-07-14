Нацбанк рекомендовал снизить необоснованно завышенные ставки по кредитам

Источник материала: ОНТ

Ставки по кредитам завышать нельзя. Национальный банк напомнил, что требования по кредитным договорам должны неукоснительно соблюдаться.

Регулятор провёл выборочную проверку и выявил, что не все кредитодатели добросовестно выполняют его рекомендации. Речь о необоснованном завышении процентов по кредиту и штрафах за просрочки. Так, за несвоевременный возврат по некоторым кредитам процентную ставку повышают в 2-3 раза. А это, по оценке Нацбанка, можно расценивать как дополнительные санкции за нарушение кредитного договора.

Кроме этого кредитополучатели обязаны уплатить пени до 3% каждый день просрочки либо штраф. Что не соответствует рекомендациям о неприменении двух и более видов санкций за одно нарушение. В Нацбанке полагают, такая финансовая нагрузка не только не стимулирует кредитополучателя вовремя исполнять обязательства, но делает это невозможным.

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