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«В школу с полным рюкзаком!»

14.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«В школу с полным рюкзаком!»
Помните, как в детстве мы все готовились в школу? Как расстегивали и снова застегивали рюкзачки, как крутились перед зеркалом в новеньких туфельках и рубашечках, с какой любовью раскладывали по пеналу блестящие яркие ручки и надевали на тетради новенькие обложки?
Но есть семьи, в которых дети не могут получить всего этого. Поэтому каждый год перед 1 сентября мы объявляем акцию «В школу с полным рюкзаком!», чтобы помочь родителям, чьи дети, признаны находящимися в социально опасном положении, снарядить школьников, а школьникам – с удовольствием начать учиться в новом учебном году.
Приглашаем всех небезразличных людей принять участие в акции и оказать поддержку родителям, чьи дети, признаны находящимися в социально опасном положении, в подготовке детей к школе в виде канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей, красок, карандашей, альбомов для рисования, наборов для детского творчества, цветной бумаги, цветного картона, пластилина, одежды и обуви, спортивного инвентаря.
Принести вещи можно в ГУО «Социально-педагогический центр Кировского района» по адресу: г.Кировск, ул.Гагарина, 23.
Также в рамках акции учреждения образования района организуют сбор канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей, красок, карандашей, альбомов для рисования, наборов для детского творчества, цветной бумаги, цветного картона, пластилина, одежды и обуви, спортивного инвентаря по территориальности.
Акция проводится в период с 15 июля по 24 августа 2020 года.
Телефон для справок: (802237) 77-4-28.

 
 
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Помните, как в детстве мы все готовились в школу? Как расстегивали и снова застегивали рюкзачки, как крутились перед зеркалом в новеньких туфельках и...
 
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