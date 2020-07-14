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Внедорожник Jeep Wrangler получил под капот V-образную «восьмерку»
Источник материала: Tut.by
Компания Jeep уже давно вынашивает планы по выпуску Wrangler с восьмицилиндровым двигателем, то и дело показывая на публике шоу-кары и концепты, однако такая версия так и не пополнила гамму доступных модификаций модели. Но, похоже на то, что Wrangler с «восьмеркой» все же появится и уже в ближайшее время.
Напомним, что ассортимент моторов
Под новый для Wrangler мотор адаптировали и ходовую часть. Рама была усилена, изменены опоры двигателя, среди прочих особенностей — мосты Dana 44 с блокировками дифференциалов спереди и сзади, увеличенный до 337 мм дорожный просвет и 37-дюймовые (внешний диаметр) внедорожные шины.
Впрочем, как выясняется, и в этот раз перед нами концепт, однако в Jeep уже выразили готовность создать серийный вариант Wrangler Rubicon 392. Интересно, что демонстрация шоу-кара прошла практически одновременно с премьерой возрожденного Ford Bronco (его показали уже в ночь на 14 июля), который появится в продаже в следующем году и станет новым серьезным конкурентом Wrangler.
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Jeep представил концептуальный вариант Wrangler с V8 объемом 6,4 л - новую модификацию внедорожника собираются запустить в серию.
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