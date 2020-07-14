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Внедорожник Jeep Wrangler получил под капот V-образную «восьмерку»

14.07.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Jeep уже давно вынашивает планы по выпуску Wrangler с восьмицилиндровым двигателем, то и дело показывая на публике шоу-кары и концепты, однако такая версия так и не пополнила гамму доступных модификаций модели. Но, похоже на то, что Wrangler с «восьмеркой» все же появится и уже в ближайшее время.


Напомним, что ассортимент моторов нынешнего Wrangler включает турбо-«четверки» и V-образные «шестерки», а вот накануне показанный Wrangler Rubicon 392 щеголяет V8 от Jeep Grand Cherokee SRT8. Число 392 в названии означает рабочий объем в кубических дюймах — то есть, по-нашему, 6,4 л. Отдача агрегата по сравнению с Grand Cherokee SRT8 несколько уменьшили — до 456 л.с. (крутящий момент достигает 610 Нм). В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат», полный привод и двухступенчатая раздаточная коробка.


Под новый для Wrangler мотор адаптировали и ходовую часть. Рама была усилена, изменены опоры двигателя, среди прочих особенностей — мосты Dana 44 с блокировками дифференциалов спереди и сзади, увеличенный до 337 мм дорожный просвет и 37-дюймовые (внешний диаметр) внедорожные шины.

Впрочем, как выясняется, и в этот раз перед нами концепт, однако в Jeep уже выразили готовность создать серийный вариант Wrangler Rubicon 392. Интересно, что демонстрация шоу-кара прошла практически одновременно с премьерой возрожденного Ford Bronco (его показали уже в ночь на 14 июля), который появится в продаже в следующем году и станет новым серьезным конкурентом Wrangler.

 
 
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Jeep представил концептуальный вариант Wrangler с V8 объемом 6,4 л - новую модификацию внедорожника собираются запустить в серию.
 
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