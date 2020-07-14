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Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной США – Forbes

14.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Маккензи Безос стала богатейшей женщиной США после роста акций Amazon. Богаче ее в мире только наследница L`Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс


Джефф и Маккензи Безос (фото - ЕРА)

Маккензи Безос, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной США. Об этом сообщает Forbes.

После развода в июле 2019-го женщина стала собственницей 25% акций компании. На прошлой неделе акции выросли в цене на 10% - размер ее состояния увеличился почти на $6.1 млрд и составил $62.3 млрд.

Таким образом она обогнала в списке богатейших женщин США Элис Уолтон, дочь основателя сети супермаркетов Walmart.

При этом богатейшей женщиной мира остается наследница L`Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс. Ее состояние превышает $64 млрд. Аналитики считают, что акции Amazon продолжат расти - и Безос в ближайшее время может сместить Беттанкур-Майерс с лидирующей позиции.
 
 
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Маккензи Безос стала богатейшей женщиной США после роста акций Amazon. Богаче ее в мире только наследница L`Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс
 
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