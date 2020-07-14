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Зеленые номера для электромобилей стали выдавать в Беларуси. Какие еще бонусы ждут владельцев экотранспорта?
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси начали выдавать специальные автономера для электромобилей.
Сейчас активно обсуждаются особые меры популяризации нового экологичного транспорта, сообщает
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Зеленые номера для электромобилей стали выдавать в Беларуси. Какие еще бонусы ждут владельцев экотранспорта?
В Беларуси начали выдавать специальные автономера для электромобилей. Сейчас активно обсуждаются особые меры популяризации нового экологичного транспорта,...
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