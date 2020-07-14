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Как избавиться от целлюлита? Врач рассказал об основных правилах

14.07.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как избавиться от целлюлита? Врач рассказал об основных правилах

Врач-дерматовенеролог и косметолог Людмила Смирнова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как избавиться от целлюлита, пишет «РИА Новости».

Основные причины возникновения целлюлита - малоподвижный образ жизни, панкреатит, гормональный дисбаланс, прием гормональных контрацептивов или наследственная предрасположенность. Из-за частого ношения тесной одежды и долгого нахождения под прямыми лучами солнца проблемы могут усугубляться.

Полностью избавиться от целлюлита нельзя, но значительно уменьшить его проявления и приостановить развитие можно. Для этого, в первую очередь, нужно следить за питанием. Главное правило - употреблять как можно меньше сахара и углеводов.

Можно есть нежирную говядину, курицу и индейку. Однако нельзя придерживаться строгой белковой диеты и полностью отказываться от жиров и углеводов. Иначе увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также очень важно вывести из организма шлаки и токсины. Для этого нужно выпивать достаточное количество воды. Врач подчеркивает, что один литр воды в день - это мало.

Кроме того, рекомендуется регулярно заниматься спортом и делать массаж, который поможет улучшить кровообращение в подкожно-жировой клетчатке.


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Врач-дерматовенеролог и косметолог Людмила Смирнова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как избавиться от целлюлита, пишет «РИА Новости». Основные причины...
 
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