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Ученые подготовили серию книг об истории регионов Беларуси
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ученые подготовили серию книг «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі», сообщил корреспонденту
«История Отечества, как из мозаики, складывается из историко-культурного наследия регионов. В связи с этим очень важно, что 2018-2020 годы были объявлены трилогией малой родины. Это сделало необычайно актуальной книжную серию «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі», которую основал Институт истории НАН вместе с издательским домом «Белорусская наука». Каждая книга посвящена определенному региону в историческом разрезе: от древнейших времен до наших дней. Мы планируем продолжать эту работу», — сказал Кирилл Сытько.
Ученый отметил активное развитие белорусских регионов в культурном аспекте. По его словам, динамично развиваются школьные краеведческие кружки, издаются местные журналы соответствующей направленности, появляются новые культурно-исторические инициативы, в том числе среди молодежи. Районные исполнительные комитеты, местные архивы и
Институт истории НАН каждый год во взаимодействии с местными властями организует региональные конференции. «Следующая запланирована на 18 сентября в Лиде. Далее будут конференции в Ошмянах, Чечерске и Глубоком. На будущий год тоже есть планы. Научные форумы по истории регионов очень востребованы. К проведению конференций привязано и издание новых книг серии», — обратил внимание Кирилл Сытько.
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Ученые подготовили серию книг «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі», сообщил корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник Института истории...
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