Ученые подготовили серию книг об истории регионов Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Ученые подготовили серию книг «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі», сообщил корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Кирилл Сытько.

«История Отечества, как из мозаики, складывается из историко-культурного наследия регионов. В связи с этим очень важно, что 2018-2020 годы были объявлены трилогией малой родины. Это сделало необычайно актуальной книжную серию «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі», которую основал Институт истории НАН вместе с издательским домом «Белорусская наука». Каждая книга посвящена определенному региону в историческом разрезе: от древнейших времен до наших дней. Мы планируем продолжать эту работу», — сказал Кирилл Сытько.

Ученый отметил активное развитие белорусских регионов в культурном аспекте. По его словам, динамично развиваются школьные краеведческие кружки, издаются местные журналы соответствующей направленности, появляются новые культурно-исторические инициативы, в том числе среди молодежи. Районные исполнительные комитеты, местные архивы и библиотеки , школы, дома культуры высказывают заинтересованность в дальнейшем развитии исследований, изучении и публикации данных о местной истории. «Книги серии помогают заинтересовать школьников историей родного края. Издания пользуются спросом у преподавателей, полезны для местных краеведческих музеев и кружков. Например, большой тираж сборника, посвященного Свислочскому краю, разошелся в короткий срок», — отметил ученый.

Институт истории НАН каждый год во взаимодействии с местными властями организует региональные конференции. «Следующая запланирована на 18 сентября в Лиде. Далее будут конференции в Ошмянах, Чечерске и Глубоком. На будущий год тоже есть планы. Научные форумы по истории регионов очень востребованы. К проведению конференций привязано и издание новых книг серии», — обратил внимание Кирилл Сытько.

https://www.belta.by/