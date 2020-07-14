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79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июля у Кургана Славы откроют постамент легендарной боевой машине, чей звук солдаты Третьего рейха называли «орга́н Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня отреставрированная боевая машина установлена на пьедестале в виде звезды. Торжественное открытие экспоната сопроводит пиротехническая служба, чтобы еще больше визуализировать свет, звук и дымовой эффект выстрела реактивной артиллерии.
Дополнит событие праздничный концерт «Рождение легенды», а в память о погибших во время Великой Отечественной войны к подножию мемориального комплекса возложат цветы.
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Новости Беларуси. 14 июля у Кургана Славы откроют постамент легендарной боевой машине, чей звук солдаты Третьего рейха называли «орга́н Сталина», сообщили в...
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