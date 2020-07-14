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79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы

14.07.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июля у Кургана Славы откроют постамент легендарной боевой машине, чей звук солдаты Третьего рейха называли «орга́н Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Примечательно, что именно в этот день 79 лет назад и прогремел первый залп «катюши» под Оршей.

79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы

Сегодня отреставрированная боевая машина установлена на пьедестале в виде звезды. Торжественное открытие экспоната сопроводит пиротехническая служба, чтобы еще больше визуализировать свет, звук и дымовой эффект выстрела реактивной артиллерии.

79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы

Дополнит событие праздничный концерт «Рождение легенды», а в память о погибших во время Великой Отечественной войны к подножию мемориального комплекса возложат цветы.

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Новости Беларуси. 14 июля у Кургана Славы откроют постамент легендарной боевой машине, чей звук солдаты Третьего рейха называли «орга́н Сталина», сообщили в...
 
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