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Сколько стоит рыбалка?

14.07.2020 09:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сколько стоит начальный рыбацкий минимум?

Чтоб начать ловить, нужна хотя бы одна удочка, леска, поплавок, грузило и крючок. Раньше удилища делали из орешника, поплавки из перьев, леску из конского волоса, а крючки из всего вплоть до древесных колючек. Теперь все это весьма недорого покупается в магазинах:

  • Удочка стоит от 15 руб., чаще – 30-70 руб.;
  • Леска – от 2,1 руб., в среднем – 3-10 руб.;
  • Поплавок – от 2 руб., в среднем – 3-9 руб.;
  • Грузила – от 2,6 руб. в среднем – 5-7 руб.;
  • Крючки чаще покупают наборами, стоят они от 1,6 руб. в среднем – 2,5-4 руб.

Минимальный расход – 23 руб. 30 коп., и вы уже рыбак.

Еще нужно накопать червей или найти другую наживку. Но ее тоже можно купить: мотыль, опарыш и пр. стоят порядка 1 руб. и это будет избыточный запас.

Потом следует найти место, где рыбалка не запрещена, но там все-таки что-то ловится. Желательно на некотором расстоянии от конкурентов, иначе – невежливо и неспортивно.

Начинающим рыбакам следует также знать, что в Беларуси нельзя ловить более 5 кг рыбы в сутки, а форель и угря ловить вовсе запрещено. Это касается любой свободной рыбалки, но не касается рыбалки платной, о которой мы поговорим ниже.

Форель можно ловить на платной рыбалке. Фото: Myfin.by

Сколько стоит минимальный набор для рыбалки с берега?

В рыболовном магазине новичка с удовольствием обеспечат массой красивых и нужных для лова предметов. Их набор и общая стоимость будут определяться не только потребностями рыбака, но также ассортиментом и талантом продавца. Но мы решили понаблюдать за экипировкой рыбаков-любителей, которых можно увидеть в городской черте. Люди это, судя по всему, опытные, часто пенсионеры, а значит – к лишним тратам не склонные.

У них мы заметили следующие предметы;

  • Удочка – от 15 руб., в среднем 30-70 руб.;
  • Спиннинг – от 12 руб., обычно – 20-45 руб.;
  • Леска – от 2,1 руб., обычно – 3-10 руб.;
  • Катушка –от 9 руб., обычно – 15-30 руб.;
  • Крючки (набор)– от 1,6 руб. обычно – 2,5-4 руб.;
  • Груз– от 2,5 руб., обычно – 5-7 руб.;
  • Поплавок– от 2 руб., обычно – 3-9 руб.;
  • Прикорм – от 2,5 руб.;
  • Наживка – от 0,6 руб., обычно до 1,5 руб.;
  • Резиновые сапоги – от 30 до 50 руб.;
  • Плащ-дождевик – от 2 руб., более профессиональные модели – 30-60 руб.;
  • Подсачек– от 14 руб., обычно – 15-30 руб.

У опытных рыболовов может быть свое мнение по поводу ассортимента и цен необходимых предметов. Но мы пишем для новичков и берем цены с тематических сайтов.

По скромным подсчетам выходит, что для рыбалки с берега можно полностью экипироваться примерно за 80 руб., но можно купить все это за 300 руб. и дороже, а профессиональные вещи мы даже не оцениваем.

Фото: Myfin.by

Что нужно, чтобы стать рыбаком?

Настоящая рыбалка это выезд, ночевка и свободное передвижение по воде. Для этого понадобятся лодка, палатка и некоторые сопутствующие предметы. Стоят они дороже рыбацкого минимума.

  • Самая дешевая палатка обойдется в 42 руб., более продвинутые варианты – примерно в 65 руб.
  • Самую дешевую надувную лодку мы нашли за 27 руб., средне-дешевые варианты стоят 50-60 руб., дешевые весла к ним – 39 руб.
  • Риск попасть из лодки в воду всегда есть, потому добавим в экипировку страховочный жилет. Самый дешевый предлагается за 18 руб., другие модели – 25-61 руб.

Накачать лодку можно простым автомобильным насосом, но это будет раз в 10-15 дольше, чем накачать колесо. Лучше воспользоваться компрессором.

  • Недорогие компрессоры, что возят в машинах для подкачки колес стоят примерно 30 руб.

Питаться на выезде можно взятым из дома сухпайком, но настоящая рыбалка требует ухи. А для ухи нужен котелок.

  • Треноги для костра начинаются от 8,60 руб., котелки – от 19,50 руб. Большой котелок – порядка 30-45 руб.
  • Чтоб не подсвечивать телефоном или головешкой, купим фонарь. Это еще 10-20 руб.

Считать дрова, жидкость для розжига, зажигалку и прочее не будем. Некоторые обходятся только спичками и походным опытом.

В сумме этот набор обойдется как минимум в 135 руб. Но скорее в 200-300 руб., так как обнаружится много необходимых мелочей, что-то будет стоит дороже из-за лучшего качества.

Фото: Myfin.by

Сколько стоит платная рыбалка?

«Рыбачить даром – это даром рыбачить», где бесплатно и доступно, там обычно все уже выловлено. Свои заповедные места знающие рыбаки не выдают. Потому, если хочется улова, лучше заняться платной рыбалкой. Такую возможность обеспечивают многие государственные и коммерческие организации. Некоторые госструктуры просто берут деньги за допуск в заповедные места, рыбхозы и коммерсанты разводят рыбу в определенных водоемах, облагораживают территорию, в общем – развивают индустрию отдыха. Выбор – дело вкуса.

Фото: Myfin.by

Теперь немного о ценах.

Национальный парк «Браславские озера»

Просто лов рыбы:

  • 4 руб. – 1 день;
  • 5 руб. – 2 дн.;
  • 6 руб. – 3 дн.;
  • 10 руб. – 10 дн.;
  • 18 руб. – 1 месяц;
  • 22 руб. – 3 месяца;
  • 43 руб. – за весь сезон.

Ловить на живца дороже – 11 руб. за 1 день.

Ловить на донку с моторной лодки дороже – 15 руб. за 1 день;

Если ловить на 6-10 крючков, то придется заплатить 14 руб. за день.

Дороже всего подводная охота – 25 руб. в день.

А дешевле всего – лов традиционными самодельными устройствами: верши, морды, коши и пр. Это обойдется в 1,5 руб. в день.

ГПУ «Заказник республиканского значения «Селява»

  • Рыбалка на сутки (день и ночь) – 5 руб.;
  • Подводная охота – 15 руб.;
  • Троллинг с моторной лодки – 15 руб.

ОАО «Рыбокомбинат «Любань»

На Любаньском водохранилище:

  • Дневная рыбалка – 5 руб.;
  • Круглосуточная рыбалка – 8 руб.

На пруду № 11

  • Дневная рыбалка – 25 руб.;
  • Круглосуточная рыбалка – 30 руб.

Дополнительная плата за лов со своей лодки – 5 руб.;

Находиться у воды, но не ловить можно за 5 руб. в день или 15 руб. в сутки.

На пруду №1

  • Дневная рыбалка – 25 руб.;
  • Заезд к месту лова на машине – 5 руб.

Фото: Myfin.by

Трепаловские пруды, Вилейский район

  • Дневная рыбалка – 20 руб.;
  • Ночная рыбалка – 20 руб.;
  • Круглосуточная рыбалка – 30 руб.;
  • Отдых без права ловить – 5 руб. 10 руб. в сутки, детям и женщинам – бесплатно;
  • Аренда кемпера – 20 руб. 2-местного, 30 руб. – 4-местного.

Уже появляется коммерческий подход, отдых организует частное предприятие.

Вепраты - Усадьба «Серебряный карась»

  • Дневная рыбалка – 20 руб.;
  • Рыбалка на сутки – 25 руб.;
  • Отдых в беседке – 5 руб.;
  • Домик рыбака без удобств, но со спальником, матрасом и подушкой – 10 руб.

Можно арендовать дом с водой, электричеством и баней. 2 спальни, на 8 мест. В сутки – 100 руб. за весь дом. Это уже типичная недорогая агроусадьба.

Озеро Звериничи

Тоже коммерческое предприятие, но не усадьба.

  • Рыбалка на сутки – 20 руб.;
  • Аренда удочки – 5 руб.;
  • Аренда подставки для удочки – 1 руб.;
  • Аренда фидера (донная снасть) – 5 руб.;
  • Аренда беседки – 10 руб.;
  • Аренда мангала – 5 руб.

Можно ехать с пустыми руками, хотя для ночевки лучше взять палатку. И желательно продукты, иначе придется есть свежевыловленную рыбу с мангала.

Руднянское водохранилище, Зона отдыха «Рудня»

  • Лов с берега – 10 руб.;
  • Лов с лодки – 15 руб.;
  • Подводная охота – 15 руб.;
  • Доплата за хищную рыбу – 1 руб.;
  • Аренда прогулочной лодки – 5 руб. в час;
  • Аренда лодки для рыбалки – 15 руб. в сутки;
  • Аренда беседок без мангала – 10 или 15 руб.;
  • Аренда беседок с мангалом – 20 руб.;
  • Аренда большой беседки – 40 руб.;
  • Аренда стола для кемпинга – 6 руб.;
  • Аренда места для кемпинга – 5 руб.;
  • Аренда казана с треногой – 2 руб.;
  • Аренда фонаря – 2 руб.;
  • Продажа 1 сетки дров – 5 руб.;
  • Продажа 3 кг древесного угля – 6 руб.

На базе отдыха "Щарка". Фото: Myfin.by

База отдыха-рыбное хозяйство «Щарка»

Тут мы находим еще больший спектр платных услуг, по нескольким направлениям. Весь прайс слишком велик, вот только некоторые примеры:

  • Спортивная рыбалка на 3 часа в пруду № 3 – 20 руб.;
  • Спортивная рыбалка на сутки в пруду № 8 – 30 руб.;
  • Цена спортивной рыбалки в других прудах на разное время варьируется от 10 руб. до 50 руб.

Напомним, что спортивная рыбалка идет по схеме «поймал-отпустил», рассчитывать на уху нельзя.

Традиционный лов рыбы, т.е. без отпуска идет по другим правилам. Назначается место и определяется время. В одних прудах можно ловить без нормы, в других есть норма по каждому виду рыбы. Цена колеблется от 10 руб. до 100 руб.

На базе отдыха "Щарка". Фото: Myfin.by (из архива)

Но это еще не все, за пойманную рыбу нужно уплатить. За килограмм стерляди – 20 руб., форели – 13-16 руб., сома – 10 руб. Карп, амур и толстолобик дешевле – 5 руб. Есть категория «карась и другие виды», там все по 3,50 руб. Есть платные услуги по чистке и копчению рыбы.

Тут мы видим организованный сервис. Отдыхающим предлагают дома, бани, веники, постельное белье, беседки, палатки. И даже аренду целого острова со всеми строениями. Стоит это 1 500 руб. в сутки.

Фото: Myfin.by

Национальный парк «Припятский»

В предыдущем разделе мы описывали агроусадьбу с рыбалкой. Теперь немного про рыболовные туры по Полесью.

Дешевле всего здесь тем, кто отдыхает на туристических объектах. К примеру – свободный любительский лов с лодки по маршруту от деревни Дорошевичи, до устья реки Уборть – 25 руб. в сутки. Похожий маршрут для прочих лиц – 70 руб. в сутки.

Есть специальные рыболовные туры, с питанием, проживанием, с сопровождением егеря и пр. Стоят они порядка 360-625 руб. в сутки. Моторная лодка предоставляется за отдельную плату – 40 руб. в час.

Что это значит?

Рыбалка это если не целый мир, то отдельная субкультура, в которой можно разбираться и развиваться всю жизнь. Это больше чем спорт, потому что нет серьезных ограничений по физическим кондициям.

Из нашего материала можно сделать вывод – стать рыбаком дешево (21,3 рубля), быть рыбаком любителем тоже недорого – 300 рублей. Но на совершенствование в рыбалке ни средней, ни высокой зарплаты не хватит. Азарт заставит искать все новые, недоступные другим, по цене и расстоянию, места.

Текст: Игорь Смирнов, фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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Рыбалка занятие традиционное и демократичное. Первые опыты в этом деле приходятся чаще на детство, когда кто-то за тебя цепляет наживку на крючок, распутывает...
 
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