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Сколько стоит рыбалка?
Источник материала: Myfin
Сколько стоит начальный рыбацкий минимум?
Чтоб начать ловить, нужна хотя бы одна удочка, леска, поплавок, грузило и крючок. Раньше удилища делали из орешника, поплавки из перьев, леску из конского волоса, а крючки из всего вплоть до древесных колючек. Теперь все это весьма недорого покупается в магазинах:
Минимальный расход – 23 руб. 30 коп., и вы уже рыбак.
Еще нужно накопать червей или найти другую наживку. Но ее тоже можно купить: мотыль, опарыш и пр. стоят порядка 1 руб. и это будет избыточный запас.
Потом следует найти место, где рыбалка не запрещена, но там все-таки что-то ловится. Желательно на некотором расстоянии от конкурентов, иначе – невежливо и неспортивно.
Начинающим рыбакам следует также знать, что в Беларуси нельзя ловить более 5 кг рыбы в сутки, а форель и угря ловить вовсе запрещено. Это касается любой свободной рыбалки, но не касается рыбалки платной, о которой мы поговорим ниже.
Сколько стоит минимальный набор для рыбалки с берега?
В рыболовном магазине новичка с удовольствием обеспечат массой красивых и нужных для лова предметов. Их набор и общая стоимость будут определяться не только потребностями рыбака, но также ассортиментом и талантом продавца. Но мы решили понаблюдать за экипировкой рыбаков-любителей, которых можно увидеть в городской черте. Люди это, судя по всему, опытные, часто пенсионеры, а значит – к лишним тратам не склонные.
У них мы заметили следующие предметы;
У опытных рыболовов может быть свое мнение по поводу ассортимента и цен необходимых предметов. Но мы пишем для новичков и берем цены с тематических сайтов.
По скромным подсчетам выходит, что для рыбалки с берега можно полностью экипироваться примерно за 80 руб., но можно купить все это за 300 руб. и дороже, а профессиональные вещи мы даже не оцениваем.
Что нужно, чтобы стать рыбаком?
Настоящая рыбалка это выезд, ночевка и свободное передвижение по воде. Для этого понадобятся лодка, палатка и некоторые сопутствующие предметы. Стоят они дороже рыбацкого минимума.
Накачать лодку можно простым автомобильным насосом, но это будет раз в 10-15 дольше, чем накачать колесо. Лучше воспользоваться компрессором.
Питаться на выезде можно взятым из дома сухпайком, но настоящая рыбалка требует ухи. А для ухи нужен котелок.
Считать дрова, жидкость для розжига, зажигалку и прочее не будем. Некоторые обходятся только спичками и походным опытом.
В сумме этот набор обойдется как минимум в 135 руб. Но скорее в 200-300 руб., так как обнаружится много необходимых мелочей, что-то будет стоит дороже из-за лучшего качества.
Сколько стоит платная рыбалка?
«Рыбачить даром – это даром рыбачить», где бесплатно и доступно, там обычно все уже выловлено. Свои заповедные места знающие рыбаки не выдают. Потому, если хочется улова, лучше заняться платной рыбалкой. Такую возможность обеспечивают многие государственные и коммерческие организации. Некоторые госструктуры просто берут деньги за допуск в заповедные места, рыбхозы и коммерсанты разводят рыбу в определенных водоемах, облагораживают территорию, в общем – развивают индустрию отдыха. Выбор – дело вкуса.
Теперь немного о ценах.
Национальный парк «Браславские озера»
Просто лов рыбы:
Ловить на живца дороже – 11 руб. за 1 день.
Ловить на донку с моторной лодки дороже – 15 руб. за 1 день;
Если ловить на 6-10 крючков, то придется заплатить 14 руб. за день.
Дороже всего подводная охота – 25 руб. в день.
А дешевле всего – лов традиционными самодельными устройствами: верши, морды, коши и пр. Это обойдется в 1,5 руб. в день.
ГПУ «Заказник республиканского значения «Селява»
ОАО «Рыбокомбинат «Любань»
На Любаньском водохранилище:
На пруду № 11
Дополнительная плата за лов со своей лодки – 5 руб.;
Находиться у воды, но не ловить можно за 5 руб. в день или 15 руб. в сутки.
На пруду №1
Трепаловские пруды, Вилейский район
Уже появляется коммерческий подход, отдых организует частное предприятие.
Вепраты - Усадьба «Серебряный карась»
Можно арендовать дом с водой, электричеством и баней. 2 спальни, на 8 мест. В сутки – 100 руб. за весь дом. Это уже типичная недорогая агроусадьба.
Озеро Звериничи
Тоже коммерческое предприятие, но не усадьба.
Можно ехать с пустыми руками, хотя для ночевки лучше взять палатку. И желательно продукты, иначе придется есть свежевыловленную рыбу с мангала.
Руднянское водохранилище, Зона отдыха «Рудня»
База отдыха-рыбное хозяйство «Щарка»
Тут мы находим еще больший спектр платных услуг, по нескольким направлениям. Весь прайс слишком велик, вот только некоторые примеры:
Напомним, что спортивная рыбалка идет по схеме «поймал-отпустил», рассчитывать на уху нельзя.
Традиционный лов рыбы, т.е. без отпуска идет по другим правилам. Назначается место и определяется время. В одних прудах можно ловить без нормы, в других есть норма по каждому виду рыбы. Цена колеблется от 10 руб. до 100 руб.
Но это еще не все, за пойманную рыбу нужно уплатить. За килограмм стерляди – 20 руб., форели – 13-16 руб., сома – 10 руб. Карп, амур и толстолобик дешевле – 5 руб. Есть категория «карась и другие виды», там все по 3,50 руб. Есть платные услуги по чистке и копчению рыбы.
Тут мы видим организованный сервис. Отдыхающим предлагают дома, бани, веники, постельное белье, беседки, палатки. И даже аренду целого острова со всеми строениями. Стоит это 1 500 руб. в сутки.
Национальный парк «Припятский»
В предыдущем разделе мы описывали агроусадьбу с рыбалкой. Теперь немного про рыболовные туры по Полесью.
Дешевле всего здесь тем, кто отдыхает на туристических объектах. К примеру – свободный любительский лов с лодки по маршруту от деревни Дорошевичи, до устья реки Уборть – 25 руб. в сутки. Похожий маршрут для прочих лиц – 70 руб. в сутки.
Есть специальные рыболовные туры, с питанием, проживанием, с сопровождением егеря и пр. Стоят они порядка 360-625 руб. в сутки. Моторная лодка предоставляется за отдельную плату – 40 руб. в час.
Что это значит?
Рыбалка это если не целый мир, то отдельная субкультура, в которой можно разбираться и развиваться всю жизнь. Это больше чем спорт, потому что нет серьезных ограничений по физическим кондициям.
Из нашего материала можно сделать вывод – стать рыбаком дешево (21,3 рубля), быть рыбаком любителем тоже недорого – 300 рублей. Но на совершенствование в рыбалке ни средней, ни высокой
Текст: Игорь Смирнов, фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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Рыбалка занятие традиционное и демократичное. Первые опыты в этом деле приходятся чаще на детство, когда кто-то за тебя цепляет наживку на крючок, распутывает...
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