Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут переговоры в Москве 14 июля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства.

14 июля в Москве состоятся переговоры премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая очная встреча премьеров после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство Беларуси.





Особое внимание на встрече будет уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов. Переговоры пройдут в расширенном составе.