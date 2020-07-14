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Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут переговоры в Москве 14 июля

14.07.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства.

14 июля в Москве состоятся переговоры премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая очная встреча премьеров после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство Беларуси.

Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут переговоры в Москве 14 июля

Особое внимание на встрече будет уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов. Переговоры пройдут в расширенном составе.

Люди в материале: Роман Головченко, Михаил Мишустин

 
 
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Новости Беларуси. Широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. 14 июля в Москве состоятся...
 
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