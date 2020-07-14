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Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут переговоры в Москве 14 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства.
14 июля в Москве состоятся переговоры премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание на встрече будет уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов. Переговоры пройдут в расширенном составе.
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Новости Беларуси. Широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. 14 июля в Москве состоятся...
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