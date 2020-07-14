Генпрокуратура просит белорусов осмотрительно относиться к интернет-призывам к общенациональной забастовке

Источник материала: Новости Докшицы





Призывы устроить «пробную общенациональную забастовку» появились в Интернете, они распространяются и в Telegram-каналах, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Там отметили, что анонимные распространители этой информации призывают белорусов 3 августа 2020 года устроить забастовку длительностью в 2,5 часа, чтобы выразить требования об освобождении так называемых политических заключенных и обеспечении справедливых выборов.

«При этом до пользователей в безапелляционной форме доводится заведомо ложная, искаженная информация относительно свободы и безнаказанности подобных действий. По утверждению анонимных провокаторов, отсутствие на рабочих местах до 3 часов согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь (далее – ТК) не является прогулом, в связи с чем опоздание в пределах обозначенного периода времени для участия в открытой забастовке не повлечет угрозы увольнения», – рассказали в Генпрокуратуре.

Эксперты пояснили, что таким «советам» следовать не стоит, чтобы избежать конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств.

«Так, на основании статей 11 и 388 ТК работники имеют право на забастовку – временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав. Участие в санкционированной забастовке не признается прогулом без уважительной причины. Однако решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной ТК процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации). О предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала», – добавили в Генпрокуратуре.

Там напомнили, что несоблюдение такого порядка – это основание, чтобы суд признал забастовку незаконной по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного им органа) или прокурора. Участников акции могут привлечь к дисциплинарной и другой ответственности, предусмотренной законодательством.

В Генпрокуратуре также объяснили, чем отличается забастовка от массовых мероприятий.

«Инициаторы проведения 3 августа 2020 года «пробной общенациональной забастовки» некорректно отождествляют различные по правовой природе понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие (митинг, шествие, пикет) с целью выражения мнений по вопросам жизни государства и общества, для реализации которого предусмотрен другой правовой механизм», – отметили эксперты и напомнили, какая ответственность грозит нарушителям. «Согласно п.31 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» нарушением трудовой дисциплины является противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. К таким нарушениям, в частности, отнесены отсутствие работника без уважительной причины на работе, нахождение без уважительных причин не на своем рабочем месте, преждевременный уход с работы. Указанные дисциплинарные проступки – основание для привлечения работника к дисциплинарной ответственности (могут быть объявлены замечание, выговор и т.д.)», – рассказали в Генпрокуратуре.

Фото: БЕЛТА