Как сообщает "Чемпионат", 35-летний португалец не сомневается в своем будущем в туринском клубе и в настоящее время думает не о смене обстановки, а о рекордах и потенциальных исторических достижениях. Сообщается, Криштиану намерен получить "Золотую бутсу" по итогам сезона.













Напомним, сумма трансфера составила 117 млн евро. Контракт футболист подписал до лета 2022 года.