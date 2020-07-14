|
Слухи не подтвердились: Криштиану Роналду останется в "Ювентусе"
Источник материала: Партизан
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.
Как сообщает "Чемпионат", 35-летний португалец не сомневается в своем будущем в туринском клубе и в настоящее время думает не о смене обстановки, а о рекордах и потенциальных исторических достижениях. Сообщается, Криштиану намерен получить "Золотую бутсу" по итогам сезона.
Напомним, сумма трансфера составила 117 млн евро. Контракт футболист подписал до лета 2022 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)