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Слухи не подтвердились: Криштиану Роналду останется в "Ювентусе"

14.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.

Как сообщает "Чемпионат", 35-летний португалец не сомневается в своем будущем в туринском клубе и в настоящее время думает не о смене обстановки, а о рекордах и потенциальных исторических достижениях. Сообщается, Криштиану намерен получить "Золотую бутсу" по итогам сезона.



Напомним, сумма трансфера составила 117 млн евро.  Контракт футболист подписал до лета 2022 года.
 
 
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.
 
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