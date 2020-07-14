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Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр и выложил видео с детьми
Источник материала: ОНТ
Максим Галкин
Он построен на территории замка в подмосковной деревне Грязь, где Галкин живет вместе с Аллой Пугачевой.
На кадрах видео Максим играет вместе со своими детьми, Гарри и Елизаветой, в бассейне с гидромассажем. Возле бассейна стоят тренажеры, а также находится зона отдыха с креслами.
«Переходим к водным процедурам», - подписал пост Галкин.
Подписчики высказывали восторженные комментарии, а также похвалили Максима за то, что он проводит много времени с детьми: «Замечательный папа», «Как у вас на всё хватает время: и работать, и столько времени проводить с детьми!», «Чудесные дети и папа».
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Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео из своего SPA-центра. Он построен на территории замка в подмосковной деревне Грязь, где Галкин живет вместе...
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