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Разин рассказал о диете, которая помогла ему похудеть на 43 кг

14.07.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разин рассказал о диете, которая помогла ему похудеть на 43 кг

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал подписчикам в Instagram, как ему удалось похудеть на 43 кг.

По его словам, диета очень хорошая, а посоветовали ее врачи, занимавшиеся лечением таких «серьезных людей», как Алла Пугачева.

Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала «Вечерней Москве» диету Разина. Специалист уточнила, что замена мяса рыбой в диетическом питании не принципиальна. Врач добавила, что что можно заменять одни продукты другими, однако главное – это укладываться в дефицитный калораж, для этого нужно есть продукты с примерно одинаковым гликемическим индексом.

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал подписчикам в Instagram, как ему удалось похудеть на 43 кг. По его словам, диета очень хорошая, а посоветовали ее...
 
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