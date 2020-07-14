|
Разин рассказал о диете, которая помогла ему похудеть на 43 кг
Источник материала: ОНТ
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин
По его словам, диета очень хорошая, а посоветовали ее врачи, занимавшиеся лечением таких «серьезных людей», как Алла Пугачева.
Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал подписчикам в Instagram, как ему удалось похудеть на 43 кг. По его словам, диета очень хорошая, а посоветовали ее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)