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«Сгорел за несколько дней в ковидном отделении». Умер экс-вратарь брестского Динамо Владимир Павлючик

14.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 61 году жизни умер вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х Владимир Павлючик. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях спортивный журналист Василий Сарычев.


Фото: Василий Сарычев

Владимир Павлючик «сгорел» за несколько дней в ковидном отделении больницы.

«Ему посчастливилось играть в веселом „Динамо“ времен Румбутиса, но тогда же подстерегла беда. На тренировке сломал две берцовые, нога сложилась пополам. А дело шло к тридцати, вроде надо заканчивать, но он восстановился, без футбола не мог. И еще поиграл в „Динамо“, а после лет пять пылил „на понижении“ — в польском Ольштыне и „Брестбытхиме“.

Футбольное прошлое догонит через годы — оба голеностопных сустава пришлось намертво скрепить на шурупы. Научился жить с этим, продолжал преподавать физкультуру в университете. Слыл хорошим, душевным преподавателем. Работал бы еще и работал — если бы не напасть», — написал Василий Сарычев

 
 
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