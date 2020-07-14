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Новые нормы и ещё большая защита прав граждан. Что изменилось в нотариальной деятельности в Беларуси

14.07.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нотариальные услуги в Беларуси станут еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому поспособствует вступление в силу изменений в ряд законов.

Акцент сделали на еще большей защите прав и интересов белорусов. Впервые в законе появилась норма по государственному гарантированному обеспечению нотариальной деятельности. Так, снимут запрет на изъятие специальных документов, а государственные организации обяжут предоставлять нотариусам все необходимые сведения.

Новые нормы и ещё большая защита прав граждан. Что изменилось в нотариальной деятельности в Беларуси

Есть хорошие новости и для сельских жителей и их родных. С нового года доверенность на отчуждение имущества и завещание будут заверять только квалифицированные юристы-нотариусы. Ранее такие документы люди получали в сельсоветах, их составляли не всегда корректно и за восстановлением приходилось даже обращаться в суд.

Новые нормы и ещё большая защита прав граждан. Что изменилось в нотариальной деятельности в Беларуси

Татьяна Делендик, заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты:
Расширилось понятие нотариальной тайны. Если ранее через сайт Белорусской нотариальной палаты можно было проверить только отмену доверенности, то сейчас на самом деле можно будет проверить и наличие самой доверенности. Вызвано это было той необходимостью, чтобы сайт сделать более информативным, чтобы была информация не только о том, что эта доверенность не отменялась, а о том, кем она была оформлена, когда и какой у нее порядковый номер.

Кроме того, в законе появились новые термины и действия. Например, такое понятие, как нотариальный акт.

Основные положения обновленного документа вступят в силу с 3 января.

Люди в материале: Татьяна Делендик

 
 
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Новости Беларуси. Нотариальные услуги в Беларуси станут еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому поспособствует вступление в силу...
 
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