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Новые нормы и ещё большая защита прав граждан. Что изменилось в нотариальной деятельности в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нотариальные услуги в Беларуси станут еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому поспособствует вступление в силу изменений в ряд законов.
Акцент сделали на еще большей защите прав и интересов белорусов. Впервые в законе появилась норма по государственному гарантированному обеспечению нотариальной деятельности. Так, снимут запрет на изъятие специальных документов, а государственные организации обяжут предоставлять нотариусам все необходимые сведения.
Есть хорошие новости и для сельских жителей и их родных. С нового года доверенность на отчуждение имущества и завещание будут заверять только квалифицированные юристы-нотариусы. Ранее такие документы люди получали в сельсоветах, их составляли не всегда корректно и за восстановлением приходилось даже обращаться в суд.
Татьяна Делендик, заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты:
Кроме того, в законе появились новые термины и действия. Например, такое понятие, как нотариальный акт.
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Новые нормы и ещё большая защита прав граждан. Что изменилось в нотариальной деятельности в Беларуси
Новости Беларуси. Нотариальные услуги в Беларуси станут еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому поспособствует вступление в силу...
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