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Артиста балета убила молния

14.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Артиста балета убила молния

Артист оперы и балета Василий Кириллин умер в Якутии от удара молнией, сообщает SakhaLife со ссылкой на экс-главного балетмейстера Государственного театра оперы и балета Якутии им. Д.К.Сивцева-Суорун Марию Сайдыкулову.

По данным источника, артист скончался по пути в больницу, куда его везли после удара молнией.

Подробности она не уточнила.

Тем временем в театре рассказали, что погибшему было 23 года. Он участвовал в международных гастролях в российских городах России и в ближнем зарубежье.

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Артист оперы и балета Василий Кириллин умер в Якутии от удара молнией, сообщает SakhaLife со ссылкой на экс-главного балетмейстера Государственного театра оперы и...
 
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