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Артиста балета убила молния
Источник материала: ОНТ
Артист оперы и балета Василий Кириллин умер в Якутии от удара молнией,
По данным источника, артист скончался по пути в больницу, куда его везли после удара молнией.
Подробности она не уточнила.
Тем временем в театре рассказали, что погибшему было 23 года. Он участвовал в международных гастролях в российских городах России и в ближнем зарубежье.
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Артист оперы и балета Василий Кириллин умер в Якутии от удара молнией, сообщает SakhaLife со ссылкой на экс-главного балетмейстера Государственного театра оперы и...
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