Владельцы гибридных Volvo смогут получать сведения о расходе и экономии топлива со смартфона

Источник материала: Tut.by

Владельцам моделей Volvo с подключаемой (то есть с возможностью зарядки от сети) гибридной установкой доступен дополнительный функционал фирменного приложения Volvo on Call для смартфонов.





Улучшенное приложение Volvo on Call предоставляет владельцам гибридных моделей информацию о том, какое расстояние они преодолели в чисто электрическом режиме, расходе электроэнергии и топлива. Позже в текущем году сервис даст водителям возможность также видеть количество углекислого газа, которое выбрасывает автомобиль, и примерную стоимость топлива, которое удалось сэкономить, передвигаясь в электрическом режиме.





Новые функции Volvo on Call доступны для всех подключаемых «гибридов» Volvo, созданных на платформах SPA и CMA и проданных после 2015 года на 47 рынках, где работает приложение. В настоящее время Volvo является одним из лидеров европейского рынка подключаемых «гибридов», на которые приходится почти 25% от общего объема продаж компании.

В течение следующих пяти лет Volvo выпустит линейку полностью электрических моделей. Первый электромобиль марки — показанный осенью прошлого года кроссовер XC40 Recharge — начнет выпускаться на заводе в бельгийском городе Гент во второй половине 2020 года.