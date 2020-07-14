ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владельцы гибридных Volvo смогут получать сведения о расходе и экономии топлива со смартфона

14.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Владельцам моделей Volvo с подключаемой (то есть с возможностью зарядки от сети) гибридной установкой доступен дополнительный функционал фирменного приложения Volvo on Call для смартфонов.


Улучшенное приложение Volvo on Call предоставляет владельцам гибридных моделей информацию о том, какое расстояние они преодолели в чисто электрическом режиме, расходе электроэнергии и топлива. Позже в текущем году сервис даст водителям возможность также видеть количество углекислого газа, которое выбрасывает автомобиль, и примерную стоимость топлива, которое удалось сэкономить, передвигаясь в электрическом режиме.


Новые функции Volvo on Call доступны для всех подключаемых «гибридов» Volvo, созданных на платформах SPA и CMA и проданных после 2015 года на 47 рынках, где работает приложение. В настоящее время Volvo является одним из лидеров европейского рынка подключаемых «гибридов», на которые приходится почти 25% от общего объема продаж компании.

В течение следующих пяти лет Volvo выпустит линейку полностью электрических моделей. Первый электромобиль марки — показанный осенью прошлого года кроссовер XC40 Recharge — начнет выпускаться на заводе в бельгийском городе Гент во второй половине 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцам моделей Volvo с подключаемой (то есть с возможностью зарядки от сети) гибридной установкой доступен дополнительный функционал фирменного приложения Volvo on...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирена Понарошку разводится после 10 лет брака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика