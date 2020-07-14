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14 июля абитуриенты сдают ЦТ по географии
Источник материала: ОНТ
Новое испытание ждёт сегодня абитуриентов – они сдают Централизованное тестирование по географии.
Задания ЦТ, отмечают организаторы, полностью соответствуют школьной программе, успех зависит только от знаний и подготовки. Между тем, уже известны результаты предыдущих тестов. Так, на испытании по биологии максимальные 100 баллов набрали 55 человек.
В четверг у абитуриентов ещё один экзамен – по всемирной истории. Уже открыта регистрация на Централизованное тестирование в резервные дни, она продлится до пятницы 17 июля. Пройти испытание в дополнительные дни могут те, кто по уважительной причине не пришёл или не смог завершить экзамен в назначенный срок.
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Новое испытание ждёт сегодня абитуриентов – они сдают Централизованное тестирование по географии. Задания ЦТ, отмечают организаторы, полностью соответствуют...
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