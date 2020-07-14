Если вам немного за 30: одежда, которая делает вас старше

Источник материала: ОНТ

Всем известно, что правильно подобранная одежда может действовать на человека как омолаживающий эликсир. Но, если что-то пойдёт не так, то она способна и прибавить лишних лет своей хозяйке. Рассказываем про предметы гардероба, о которых стоит забыть, если вам немного за 30.

1. Классические костюмы с приталенным кроем. Если из-за специфики своей работы вам необходимо носить классические костюмы, то советуем вам отдавать предпочтение моделям не классического кроя. Например, пиджакам оверсайз, костюмам с шортами или кюлотами.





2. Классические брюки или юбки. Эта одежда прибавляет нам возраст из-за того, что она в принципе и создана для взрослых людей, а, соотвественно, и ассоциируется с ними. Точно также, как и в первом случае, чтобы этого избежать, отдавайте предпочтение более современным моделям. На сегодняшний день фасонов огромное количество: брюки бананы, клёш, модели с завышенной талией, джинсовые юбки макси с разрезом и т.д.





3. Винтажные украшения. Несмотря на то, что в 2020 году в тренде носить винтажные вещи, людям постарше стоит от них отказаться. По крайней мере от украшений. Жемчужные бусы вашей бабушки, крупные и тяжелые серьги с огромными камнями придадут вам возраста, а не статусности и оригинальности.





4. Взрослые модели обуви. Растоптанная обувь на тонкой танкетке или сапоги трубы на тонкой подошве прибавят вам лишний десяток лет. Следите за тенденциями и приобретайте актуальную на сегодняшний день обувь. Но при этом старайтесь не переборщить с деталями и обращать внимание на минималистичные модели. Девушкам после 30 стоит выбирать модели с небольшим каблуком.









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