|
Тела двух мужчин обнаружили на улице в Гомеле
Источник материала: ОНТГомеле" class="one-news__figure-img">
14 июля ночью в Гомеле на улице были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти,
Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится осмотр, допрашиваются возможные свидетели.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются вместе с сотрудниками МВД.
Фото: СК Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июля ночью в Гомеле на улице были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)