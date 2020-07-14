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Тела двух мужчин обнаружили на улице в Гомеле

14.07.2020 10:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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14 июля ночью в Гомеле на улице были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета.



Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится осмотр, допрашиваются возможные свидетели. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются вместе с сотрудниками МВД.

Фото: СК Беларуси

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Теги: Гомель
 
 
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14 июля ночью в Гомеле на улице были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета. ...
 
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