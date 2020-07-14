|
90% транзитных товаров выпускается гродненскими таможенниками до 10 минут
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Получатели более половины следующего по территории Беларуси транзита — страны-участницы ЕАЭС.
65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Республики Беларусь через пункты пропуска
Треть партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, относятся к категории «сложных грузов» — когда в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 таких партий, что соответственно влияет на необходимое для оформления время.
Вместе с тем, таможней успешно реализуются задачи по созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. В частности, сохраняется положительная динамика выпуска транзита: 90% таких товаров, помещаемых под таможенную процедуру, выпущено до 10 минут.
Всего с начала года, как на въезд, так и на выезд, через пункты пропуска Гродненской региональной таможни перемещено порядка 16 млн. тонн товаров. Между автомобильным и железнодорожным транспортом товаропоток в отчетный период распределился практически наполовину.
Юлия Романюк,
официальный представитель Гродненской региональной таможни
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получатели более половины следующего по территории Беларуси транзита — страны-участницы ЕАЭС. 65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)