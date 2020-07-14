90% транзитных товаров выпускается гродненскими таможенниками до 10 минут

Источник материала: Вороновская газета





Получатели более половины следующего по территории Беларуси транзита — страны-участницы ЕАЭС.

65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Республики Беларусь через пункты пропуска Гродненской региональной таможни , следует в адрес остальных стран-участниц ЕАЭС.

Треть партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, относятся к категории «сложных грузов» — когда в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 таких партий, что соответственно влияет на необходимое для оформления время.

Вместе с тем, таможней успешно реализуются задачи по созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. В частности, сохраняется положительная динамика выпуска транзита: 90% таких товаров, помещаемых под таможенную процедуру, выпущено до 10 минут.

Всего с начала года, как на въезд, так и на выезд, через пункты пропуска Гродненской региональной таможни перемещено порядка 16 млн. тонн товаров. Между автомобильным и железнодорожным транспортом товаропоток в отчетный период распределился практически наполовину.





Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни