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90% транзитных товаров выпускается гродненскими таможенниками до 10 минут

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

90% транзитных товаров выпускается гродненскими таможенниками до 10 минут

Получатели более половины следующего по территории Беларуси транзита — страны-участницы ЕАЭС.

65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Республики Беларусь через пункты пропуска Гродненской региональной таможни, следует в адрес остальных стран-участниц ЕАЭС.

Треть партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, относятся к категории «сложных грузов» — когда в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 таких партий, что соответственно влияет на необходимое для оформления время.

Вместе с тем, таможней успешно реализуются задачи по созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. В частности, сохраняется положительная динамика выпуска транзита: 90% таких товаров, помещаемых под таможенную процедуру, выпущено до 10 минут.

Всего с начала года, как на въезд, так и на выезд, через пункты пропуска Гродненской региональной таможни перемещено порядка 16 млн. тонн товаров. Между автомобильным и железнодорожным транспортом товаропоток в отчетный период распределился практически наполовину.
 
90% транзитных товаров выпускается гродненскими таможенниками до 10 минут
Юлия Романюк,
официальный представитель Гродненской региональной таможни

 
 
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Получатели более половины следующего по территории Беларуси транзита — страны-участницы ЕАЭС. 65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Республики...
 
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