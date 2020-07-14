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SunDay-2020 начинает прием заявок для online-голосования за лучший автомобиль

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

SunDay-2020 начинает прием заявок для online-голосования за лучший автомобиль

11-й фестиваль SunDay переносится в online из-за COVID-19. У участников фестиваля есть возможность показать свои автомобили на страничке SunDay в instagram, где 18 июля начнется голосование за лучший проект. Стартовал прием заявок на участие (по 16 июля).

Среди всех заявок судьи отберут 64 для участия в online-голосовании (в сторис instagram). Тур за туром будет определяться победитель, который получит статус «Выбор зрителей» и подарок от компании FORTIS — гродненского производителя антифризов. Это будет фирменная продукция и сертификат на 100 литров топлива.

Одновременно судьи отберут TOP8 SunDay-2020 — победителям будут вручены кубки фестиваля.

Участвовать могут автомобили со всех городов Беларуси и тех иностранных городов, которые уже были представлены на предыдущих фестивалях SunDay. Заполните форму на сайте АвтоГродно и пришлите свежие фотографии своего автомобиля.
Регламент:

К участию в конкурсе допускаются актуальные фотографии реальных автомобилей в различных номинациях: ретро, янгтаймеры, стенс, мощностной тюнинг и стайлинг, аэрография, винилография и другие уникальные автомобили. Все города Беларуси и те иностранные города, которые уже были представлены на фестивалях SunDay.

Зрители оценят Ваш автомобиль и уменье фотографа. А судьи — исключительно Ваш автомобиль.

Судьями будет отобрано 64 участника, которые будут разбиты на пары (пары определяют судьи). В каждой паре будет определен победитель путем голосования среди зрителей. Оставшиеся победители снова будут разбиты на пары, и будет проходить голосование до того момента пока не останется один участник.

Требования к фотографиям:
— к конкурсу допускаются только актуальные фотографии автомобиля, где техническое и внешнее состояние авто соответствует изображению на фотографии. В случае сомнений, что фото актуальные, будут затребованы дополнительные фотографии, либо видеоролики, подтверждающие реальное состояние автомобиля;

Требования к количеству фотографий:

 
— минимум 4 фотографии, позволяющие оценить внешнее состояние автомобиля со всех сторон (на 360 градусов);
— минимум 4 фотографии автомобиля в 3/4 оборота;
— минимум 3 фотографии салона автомобиля;
— минимум 1 фотография подкапотного пространства;
— минимум 1 фотография багажного отделения;
— в номинации ретро и янгтаймеры — 1 фотография техпаспорта автомобиля (можно скрыть VIN автомобиля)

Так же в заявке на участие должно быть приложено описание о проделанной работе по автомобилю, перечень изменений и другая интересная информация об автомобиле.

 
Теги: Гродно
 
 
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11-й фестиваль SunDay переносится в online из-за COVID-19. У участников фестиваля есть возможность показать свои автомобили на страничке SunDay в instagram, где 18 июля начнется...
 
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