SunDay-2020 начинает прием заявок для online-голосования за лучший автомобиль

Источник материала: Вороновская газета





11-й фестиваль SunDay переносится в online из-за COVID-19. У участников фестиваля есть возможность показать свои автомобили на страничке SunDay в instagram, где 18 июля начнется голосование за лучший проект. Стартовал прием заявок на участие (по 16 июля).

Среди всех заявок судьи отберут 64 для участия в online-голосовании (в сторис instagram). Тур за туром будет определяться победитель, который получит статус «Выбор зрителей» и подарок от компании FORTIS — гродненского производителя антифризов. Это будет фирменная продукция и сертификат на 100 литров топлива.

Одновременно судьи отберут TOP8 SunDay-2020 — победителям будут вручены кубки фестиваля.

АвтоГродно и пришлите свежие фотографии своего автомобиля. Участвовать могут автомобили со всех городов Беларуси и тех иностранных городов, которые уже были представлены на предыдущих фестивалях SunDay. Заполните форму на сайтеи пришлите свежие фотографии своего автомобиля.

Регламент: К участию в конкурсе допускаются актуальные фотографии реальных автомобилей в различных номинациях: ретро, янгтаймеры, стенс, мощностной тюнинг и стайлинг, аэрография, винилография и другие уникальные автомобили. Все города Беларуси и те иностранные города, которые уже были представлены на фестивалях SunDay. Зрители оценят Ваш автомобиль и уменье фотографа. А судьи — исключительно Ваш автомобиль. Судьями будет отобрано 64 участника, которые будут разбиты на пары (пары определяют судьи). В каждой паре будет определен победитель путем голосования среди зрителей. Оставшиеся победители снова будут разбиты на пары, и будет проходить голосование до того момента пока не останется один участник. Требования к фотографиям: — к конкурсу допускаются только актуальные фотографии автомобиля, где техническое и внешнее состояние авто соответствует изображению на фотографии. В случае сомнений, что фото актуальные, будут затребованы дополнительные фотографии, либо видеоролики, подтверждающие реальное состояние автомобиля; Требования к количеству фотографий:

— минимум 4 фотографии автомобиля в 3/4 оборота;

— минимум 3 фотографии салона автомобиля;

— минимум 1 фотография подкапотного пространства;

— минимум 1 фотография багажного отделения;

— в номинации ретро и янгтаймеры — 1 фотография техпаспорта автомобиля (можно скрыть VIN автомобиля) — минимум 4 фотографии, позволяющие оценить внешнее состояние автомобиля со всех сторон (на 360 градусов);— минимум 4 фотографии автомобиля в 3/4 оборота;— минимум 3 фотографии салона автомобиля;— минимум 1 фотография подкапотного пространства;— минимум 1 фотография багажного отделения;— в номинации ретро и янгтаймеры — 1 фотография техпаспорта автомобиля (можно скрыть VIN автомобиля) Так же в заявке на участие должно быть приложено описание о проделанной работе по автомобилю, перечень изменений и другая интересная информация об автомобиле. autogrodno.by