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На авиабазе в США разбился истребитель F-16

14.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился в понедельник во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался и спасся, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение 49-й эскадрильи Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.


Фото: wikipedia.org

«F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18.00 по местному времени <03:00 мск вторника>. Единственный пилот, находившийся на борту, благополучно катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь в связи с незначительными травмами», — уточнили в эскадрилье. Причины случившегося расследуются.

По данным телеканала Fox News, это пятое крушение боевого самолета в США с мая.

1 июля американский F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб.

 
 
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ВВС Соединенных Штатов продолжают терять машины с большой интенсивностью.
 
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