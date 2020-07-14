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На авиабазе в США разбился истребитель F-16
Источник материала: Tut.by
Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился в понедельник во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался и спасся,
«F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18.00 по местному времени <03:00 мск вторника>. Единственный пилот, находившийся на борту, благополучно катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь в связи с незначительными травмами», — уточнили в эскадрилье. Причины случившегося расследуются.
По данным телеканала
1 июля американский F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб.
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ВВС Соединенных Штатов продолжают терять машины с большой интенсивностью.
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