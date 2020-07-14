Когда в стране проходят судьбоносные для всего народа события, они никого не оставляют равнодушными. Я человек уже в солидном возрасте, многое пережил и повидал на своем веку. Но тоже не хочу оставаться в стороне от всего, что происходит вокруг нас. И я, и многие мои единомышленники, мы не политики, мы – рядовые граждане, мы просто хотим жить в благополучном и спокойном государстве, растить внуков, радоваться плодам своего труда в родном доме, саду, цветнике и не отрываться от общества, принимать, по возможности, участие в общественной жизни.

Вся моя родня – коренные белорусы. В наших домах всегда царила атмосфера уважения к родному краю, гордости за его героическую историю. Более тридцати моих близких родственников в годы минувшей войны воевали за свободу и независимость родной страны, 21 их них не вернулись с полей битвы. Двое из близких мне людей удостоены звания Героя Советского Союза. И сам я – кадровый военный, правда, служил уже в послевоенное время, 26 лет отдал службе в армии. На моих глазах, наша белорусская армия крепла, наращивала боевую мощь, оснащалась современным вооружением. Знаю, что сегодня она – надежный защитник своего народа от всяких враждебных посягательств. И горжусь этим!

Белорусский народ многострадальный, много суровых испытаний пришлось ему перенести, но он выстоял, не уронил свое достоинство, обрел независимость, стремится жить своим умом и укреплять государственные позиции. Отрадно, что у нас всегда дань уважения отдавалась народному подвигу, совершенному и в годы войны, и в возрождении страны. Всегда было и есть бережное отношение к своей истории, традициям, памяти. У нас не зарастают тропинки к памятникам. Наши ветераны не стесняются носить боевые и трудовые ордена, как было всего пару десятилетий назад. И меня всегда радует то, что во всех патриотических и гражданских акциях рядом с ветеранами всегда присутствует молодежь, что есть преемственность поколений. Мне, как члену президиума районного Совета ветеранов, также часто доводится принимать участие в подобных мероприятиях. И когда встречаюсь и беседую с молодежью, хочется, чтобы они не просто услышали рассказы, а сердцем почувствовали, что они – белорусы, представители народа, который жизненных благ добивается своим упорным трудом, талантом и способностями, который не зарится на чужие богатства, а стремится жить в мире и согласии с другими народами, крепить дружбу и сотрудничество, искренне помогать в трудный час. С чувством гордости за нашу Беларусь я воспринял весть о том, что наша страна первой послала помощь Китаю в период пандемии, что на днях послала гуманитарную поддержку украинским районам, пострадавшим от недавнего наводнения. Сопереживать, сочувствовать чужой беде, помогать по возможности – это наши истинные белорусские качества, что всегда жили в душе нашего народа.

Мне, человеку пожилому, приятно отмечать, что у нас проявляется определенная забота о ветеранах, людях преклонного возраста. Многие старики, одинокие престарелые граждане пользуются услугами социальных работников, внимание к их нуждам проявляют и местные власти. В нашем районном Совете ветеранов также многое делается для пожилых людей. И еще один важный штрих современной действительности – неоднократное повышение пенсий. Пусть это не такие великие суммы, но они есть и рождают надежду на лучший завтрашний день. А будем жить, трудиться и новые успехи придут!

Главное, что в стране у нас нет больших потрясений, не громят витрины, не жгут машины на улицах, как видим чуть не в каждой телепередаче зарубежной хроники. Теперь, определяя дальнейший курс нашей Беларуси, хочется, чтобы она неуклонно развивалась по всем направлениям, занимала достойное место на мировой арене, по-матерински заботилась о всех своих гражданах. Но при этом очень важно сохранить все самое лучшее, что уже наработано, чтобы «фундамент» был прочным и основательным.

Георгий Михайлович ПЛЯЦ, ветеран Вооруженных Сил Республики Беларусь, житель аг. Заболотье.