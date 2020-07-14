|
В Институте, который опубликовал тот самый низкий рейтинг Лукашенко, идут обыски
Источник материала: KYKY>
По данным Telegram-каналов в Институте социологии Национальной академии наук идет обыск.
Мы обновляем информацию.
Напомним, этот тот самый Институт, где
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Telegram-каналов в Институте социологии Национальной академии наук идет обыск. Мы обновляем информацию. Напомним, этот тот самый Институт, где...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)