Низость и мерзость

Кому повезло меньше, те сейчас устроены среди степенных постояльцев столичного следственного изолятора, кому больше, те попали «на сутки»: в Минске - в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей), в других городах, а некоторые и в столице, проводят время в ИВС (изолятор временного содержания), предназначенном вообще-то для задержанных по уголовным делам.





Чтобы сделать пребывание в минском ЦИПе и ИВС близким к животному - а делается это, конечно же, не по объективным причинам (что тоже некрасиво), а исключительно для того, чтобы изгадить каждую минуту нахождения «политических» в заключении - их сначала лишили передач.





Объяснили это эпидемиологическими соображениями: мол, закрывать в камеры несколько человек без малейшей гарантии их вирусной «чистоты» и без средств индивидуальной защиты - это нормально. Дать им еду с витаминами, зубную щетку и воду - нельзя, это подорвет хрупкую эпидемиологическую безопасность. Еще их перемешали с не обработанными при поступлении бездомными.





Короче, низко и мерзко «объяснили» свое неприятие их мировоззрения.





Об этих обстоятельствах рассказали освободившиеся из сих чудесных мест активисты. Почему чудесных? Потому что там творятся чудеса: к приходу любой комиссии или проверки все недостатки пропадают. Ну и ладно, кто и когда от этих комиссий чего-то всерьез ожидал? Мы-то понимаем: проверяют свои своих.





Может, им вообще там все нравится - кто знает, что у них дома творится? И моются они, может быть, как в ЦИПе, - никогда, а в лучшем случае - раз за две недели. Итог - нарушений нет. Вши есть, а нарушений нет.





Стало мне за этих ребят обидно. И решил я глянуть в законе, кто же у нас должен разоблачить все эти чудеса. Ответ нашелся прямо в Правилах внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста:





«При выявлении инфекционного заболевания, чесотки, педикулеза медицинский работник (в случае его отсутствия в штате места отбывания административного ареста - начальник места отбывания административного ареста или дежурный) обязан сообщить об этом в центр гигиены и эпидемиологии по месту нахождения места отбывания административного ареста и в дальнейшем осуществлять соответствующие мероприятия под контролем этого центра».





Представляете? Не в свой ведомственный Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД, а «гражданским», в районную санстанцию (центр гигиены и эпидемиологии, если правильнее). А почему?





Да потому, что по закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, являются Министерство здравоохранения, государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской, городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии.





Есть еще какие-то запутанные особенные полномочия у государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами президента, но это не про «суточников». А Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД - это просто ведомственное учреждение, хранящее эпидемиологический порядок на вверенных объектах. Как раньше говорили - ведомственный контроль.





А мне-то уже местные санитары и эпидемиологи, презрев свои обязанности и не задействовав свои возможности, ответили, что отправили мою жалобу в МВД.





Потом был ответ милицейской «санстанции» - отрицать проблему они по-мужски не стали, но смущенно этак указали: ответа по «по вопросу предоставления сведений о случаях инфекционных заболеваний, чесотки, педикулеза» в ЦИП ГУВД Мингорисполкома мне дать никак нельзя, потому что «сведения о заболеваемости в органах внутренних дел Республики Беларусь относятся к служебной информации ограниченного распространения».









Оставив Департамент финансов и тыла разбираться с педикулезом и чесоткой в органах внутренних дел, поскольку меня это не очень заботит, по поводу возобновления государственного санитарного надзора над учреждениями несвободы МВД я обратился в «гражданский» Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья - ситуация с административно арестованными и задержанными все еще не решена, хоть передачи туда разрешили.





История эта не имеет пока счастливого конца, но очень хотелось рассказать о том, как вопреки закону целая сеть учреждений элегантно ушла под ведомственный контроль, который не мешает, а может, и помогает творить «чудеса», а орган государственного надзора открестился от десятков тысяч людей и их безопасности.





Итог - кто-то из этих тысяч людей содержатся в бесчеловечных, жестоких, унижающих условиях. Ситуация должна быть изменена и возвращена на правовые рельсы.