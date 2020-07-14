﻿ Как пандемия сказалась на трудовой миграции и в какие страны чаще всего едут на заработки белорусы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как пандемия сказалась на трудовой миграции и в какие страны чаще всего едут на заработки белорусы

14.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За 6 месяцев 2020 года на заработки выехало 1907 белорусов. Это больше чем в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года — тогда их было 5123 белоруса. Это следует из данных Департамента по труду и миграции МВД, размещенных на официальном сайте ведомства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

Больше всего белорусов уехало на заработки в Россию — 687 человек. Но в первом полугодии прошлого года эта цифра была значительно выше — 2237. На втором месте в 2019 была Польша, туда уехало тогда 924 человека. Сейчас эту позицию занимает Литва с 550 уехавшими на заработки туда. В прошлом году в Литву уехало 637 человек. Польша в этот раз на третьем месте и уехало туда в три раза меньше людей, всего 306 человек. В прошлогодний топ-5 стран первого полугодия входила еще Чехия, куда отправилось 462 работника, и Германия — туда уехало 292 человека. Чехия осталась в топе (232 человека), а Германию заменила Финляндия, куда уехало 38 человек.

Есть страны, куда выехало всего по одному работнику. Это Бразилия, Великобритания, Словакия, Тайвань и Франция.

По роду деятельности больше всего от нас уезжает людей с рабочими специальностями — 1828 человек. Таких работников больше всего ждут в Чехии, Литве, России и Польше. Заниматься сельским хозяйством отправилось 34 человека — 33 в Финляндию и 1 в Польшу. Еще 4 человека поехали работать в сфере торговли и обслуживания — больше всего в Корею и США. Квалифицированный специалист из Беларуси уехал только 1 — в Россию. Также в Бразилию и Чехию уехало работать по одному руководителю.

Если разделить работников по гендерному принципу, окажется, что мужчин, покидающих Беларусь в поисках работы было почти в четыре раза больше, чем женщин — 1525 против 382 человек.

Численность тех, кто уехал на заработки сократилась во всех областях страны и Минске. В столице количество трудовых мигрантов за полугодие снизилось больше всего — с 2216 человек до 873.

Иностранцев, которые приехали в Беларусь работать по договорам и контрактам, тоже стало меньше в сравнение с первым полугодием 2019 года. Тогда приехало 9442 человек, а сейчас

8 780. Однако это в 4 раза больше чем работников, уехавших за рублем за границу.

Количество прибывших в сравнение с прошлым годом выросло только в Могилевской области — со 160 человек до 199. В остальных областях наблюдалось снижение.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрели, сколько белорусов уехало за границу на заработки в первом полугодии и кто приехал работать в Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на переходе «Газель» сбила женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика