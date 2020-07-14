Как пандемия сказалась на трудовой миграции и в какие страны чаще всего едут на заработки белорусы

Источник материала: Tut.by

За 6 месяцев 2020 года на заработки выехало 1907 белорусов. Это больше чем в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года — тогда их было 5123 белоруса. Это следует из данных Департамента по труду и миграции МВД, размещенных на официальном сайте ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

Больше всего белорусов уехало на заработки в Россию — 687 человек. Но в первом полугодии прошлого года эта цифра была значительно выше — 2237. На втором месте в 2019 была Польша, туда уехало тогда 924 человека. Сейчас эту позицию занимает Литва с 550 уехавшими на заработки туда. В прошлом году в Литву уехало 637 человек. Польша в этот раз на третьем месте и уехало туда в три раза меньше людей, всего 306 человек. В прошлогодний топ-5 стран первого полугодия входила еще Чехия, куда отправилось 462 работника, и Германия — туда уехало 292 человека. Чехия осталась в топе (232 человека), а Германию заменила Финляндия, куда уехало 38 человек.

Есть страны, куда выехало всего по одному работнику. Это Бразилия, Великобритания, Словакия, Тайвань и Франция.

По роду деятельности больше всего от нас уезжает людей с рабочими специальностями — 1828 человек. Таких работников больше всего ждут в Чехии, Литве, России и Польше. Заниматься сельским хозяйством отправилось 34 человека — 33 в Финляндию и 1 в Польшу. Еще 4 человека поехали работать в сфере торговли и обслуживания — больше всего в Корею и США. Квалифицированный специалист из Беларуси уехал только 1 — в Россию. Также в Бразилию и Чехию уехало работать по одному руководителю.

Если разделить работников по гендерному принципу, окажется, что мужчин, покидающих Беларусь в поисках работы было почти в четыре раза больше, чем женщин — 1525 против 382 человек.

Численность тех, кто уехал на заработки сократилась во всех областях страны и Минске. В столице количество трудовых мигрантов за полугодие снизилось больше всего — с 2216 человек до 873.

Иностранцев, которые приехали в Беларусь работать по договорам и контрактам, тоже стало меньше в сравнение с первым полугодием 2019 года. Тогда приехало 9442 человек, а сейчас

8 780. Однако это в 4 раза больше чем работников, уехавших за рублем за границу.

Количество прибывших в сравнение с прошлым годом выросло только в Могилевской области — со 160 человек до 199. В остальных областях наблюдалось снижение.