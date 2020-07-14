ОНТ выпустил новый сюжет про Бабарико. На этот раз заявили, что у банкира была «черная касса» для своих

Источник материала: KYKY

ОНТ снова выпустил сюжет о деле Белгазпромбанка. На этот раз на госТВ заявили, что в центральном банка в Минске долгое время работала «черная касса». С помощью которой руководство банка якобы проводило закрытые операции, в том числе, с помощью которых можно было легализовать полученные незаконным путем доходы.

11-минутный сюжет начинается так: «На коллебаниях курсов валют можно построить капитал – это законно во всем мире, в том числе, и в Беларуси. Другое дело, как считает следствие, когда курс ты можешь корректировать сам в интересах определенных людей – это новый эпизод в нашумевшем деле».

Далее в репортаже показывают видео из материалов дела – интервью бывшей сотрудницы банка, которая говорит, что в минском отделении работала VIP-касса, где обслуживалось руководство и VIP-клиенты. Еще одна сотрудница на видео говорит, что эта касса, «куда приходили только свои».

Потом в эфире появляется начальник управления департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехедов и продолжает: «2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около 5 миллионов рублей. В день перечисления премий (4 апреля) в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт».

Мехедов заключил: за эти полтора часа получившие премии руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму более 1 миллиона долларов. Далее пошел голос диктора: «Но это лишь самое простое, что происходило в 9-й «черной кассе».

Об этой самой кассе продолжил рассказывать Замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев: «Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные деньги», которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми».

Далее в кадре снова показывают кадры из материалов дела – как в офисе банка на столе раскладывают доллары и интервью с бывшими сотрудниками банка. Затем включается голос диктора: «Работу «черной кассы» координировал – и этому есть доказательства – Андрей Григорович, который отвечал в банке за розничный бизнес, и его куратор – зампред банка Сергей Добролет. Их задачей было приобрести облигации так, чтобы данные сделки не попали на проверку».

Также в эфире показали интервью кассиров банка, где они говорят, что по указанию руководства дробили платежи, а также подробно рассказывают, как и что делали. В КГК заявили, что работники кассы понимали «незаконность своих действий», поэтому не хотели работать в VIP-кассе. По словам Дягилева, одна из кассирш не раз жаловалась на данные факты Виктору Бабарико: «Встретив бездействие с его стороны, в 2019 году она обратилась в суд».

Еще одно заявление КГК: с 2010 по 2019 годы в «черной кассе» было проведено операций на больше чем 20 миллионов долларов, а в день могли приобретаться облигации на 800 тысяч долларов. Также в эфире озвучили, что следствие считает, что через кассу осуществлялись манипуляции с золотыми слитками, чтобы легализовать незаконные доходы.

Как вам такое продолжение сценария для блокбастера?

Напомним, на прошлой неделе тот же телеканал выпустил сногсшибательный 12-минутный ролик, который, как уже шутят беларусы, сделал каналу самый большой трафик за все время его существования. Ролик начинается со слов ведущих: «Классическая схема: откаты, фирмы для отмывания денег, офшорные юрисдикции». В сюжете есть кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчиненные дают против него показания. При этом каких-либо слов самого политика не прозвучало.

В сюжете говорят, что банк стал инструментом для обогащения своего руководства, а Бабарико якобы «заставлял коллег брать взятки и передавать «откаты». По делу задержаны более 20 человек. Представитель КГБ сказал, что есть «неопровержимые доказательства» причастности всех фигурантов уголовного дела к преступлениям, которые вменяют им в вину.