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Ирена Понарошку разводится после 10 лет брака

14.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание Starhit сообщило, что неделю назад телеведущая и популярный блогер официально подала на развод с отцом своих двоих детей.

Известно, что их дело находится на мировом участке, из чего следует вывод, что Ирене и Александру удалось мирно решить вопросы об алиментах и совместно нажитом имуществе.

Напомним, что Александр Лист объявил о расставании с супругой еще в сентябре 2019 года. Тогда он опубликовал в инстаграме эмоциональный пост, который многим интернет-пользователям показался странным, — большинство даже не поверили в написанное и решили, что страницу диджея в соцсетях попросту взломали.

— Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите *****! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил! Не верьте женщинам! Вас *********! — написал Александр.

Через какое-то время диджей удалил эту запись и опубликовал новую, в которой признался, что больше не верит в любовь:

— Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь. Больше не верю!

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DJ LIST

 
 
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Неделю назад телеведущая и популярный блогер официально подала на развод с отцом своих двоих детей.
 
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