ПВТ рассказал 12 наиболее популярных « айтишных» специальностях

Источник материала: Ежедневник

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Парк высоких технологий выпустил справочник «ИТ-абитуриент 2020».

В нем представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов: описание ИТ-специальностей, планы приема на 2020 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников.

«Каждый год в ИТ-отрасли появляются новые направления, специализации, технологии, и у тех, кто хочет в нее попасть, порой разбегаются глаза от разнообразия возможностей. Поэтому справочник также содержит описания 12 наиболее распространенных сегодня ИТ-профессий, - говорится в сообщении ПВТ. - Выбрать сегодня будущую профессию непросто. В ближайшее время мировой рынок труда ожидают глобальные перемены, связанные с роботизацией и активным внедрением искусственного интеллекта. Многие из существующих рабочих мест будут сокращены, в то же время возникнут новые».

Справочник «ИТ-абитуриент 2020» позволяет узнать непосредственно от ведущих сотрудников компаний-резидентов ПВТ, каких ИТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас, и какие будут востребованы через 4 года. А также о том, как попасть на работу в ПВТ после окончания университета, и как, будучи студентом, можно начать сотрудничать с ИТ-компаниями.