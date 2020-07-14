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В Быховском районе урожайность зеленого горошка достигает свыше 80 ц/га

14.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В разгар лета в районе продолжается уборка овощного зеленого горошка на полях ОАО «Быховский КОСЗ». Уже убрано 130 гектаров, намолочено 646 тонн. Средняя урожайность составляет 49 ц/га, что значительно выше прошлогоднего уровня. А на отдельных участках, в частности, на поле за деревней Холстово, урожайность зеленого горошка достигает свыше 80 ц/га. 

В Быховском районе урожайность зеленого горошка достигает свыше 80 ц/га

Это рекордные цифры, уверен кандидат экономических наук, ученый селекционер Геннадий Варакса. По его мнению, главную роль сыграло плодородие почвы. Также весной сумели сохранить влагу в почве, сработал метод двойного боронования. При посеве было выполнено главное требование — глубина заделки семян.  И, безусловно, на урожайности сказалось применение эффективного удобрения. 

Даже с учетом отставания в две недели из-за погодных условий, зеленый горошек вырос и созрел практически за 2 месяца. Уборку овощной культуры производят круглые сутки двумя горохоуборочными комбайнами, на которых посменно трудятся 4 экипажа.

Один из лучших механизаторов Алексей Семенов весной сеял зеленый горошек, а теперь занят на уборке урожая. И даже свой 41-й день рождения отмечает в поле — за рулем комбайна. С ним в паре трудится Геннадий Рудковский. Говорит, что за полчаса работы в поле может убрать около 2,5 тонны зеленого горошка. Конечно, все зависит от урожайности. Расценки на предприятии достаточно высокие, на уборке зеленого горошка каждому комбайнеру реально заработать около 2,5 тысячи рублей.

Алексей Семенов — не только хороший труженик, но и многодетный отец двоих сыновей и двоих дочерей. Семья живет в агрогородке Мокрое в просторном доме, который некогда выделило сельхозпредприятие. На его участке расположен целый фруктовый сад — вишни, сливы, яблони, груша, а также орехи, ирга.

У комбайнеров Николая Федяченко и Александра Манина техника хоть и старше, но они не отстают и тоже стараются убрать урожай качественно и без потерь. Практически за считанные минуты комбайны поочередно отгружают намолоченный урожай в только что прибывшую автомашину МАЗ-555 под управлением водителя Александра Рябцева. Не медля ни минуты, он отправляется на предприятие.

Как по телефону прокомментировал высокую урожайность зеленого горошка директор института РУП «Институт овощеводства», кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Чайковский, в последние годы в Республики Беларусь средняя урожайность этой культуры составляет 3,5 тонны с гектара. И если здесь, в Быховском районе, пусть даже на определенном участке урожайность свыше 80 центнеров — это рекордный результат и говорит о том, что аграрии на правильном пути. Этот передовой опыт необходимо перенести на другие поля и добиться рекордной урожайности на всей площади выращивания данной культуры.

Наталья Левачкова.

 
 
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В разгар лета в районе продолжается уборка овощного зеленого горошка на полях ОАО «Быховский КОСЗ». Уже убрано 130 гектаров, намолочено
 
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