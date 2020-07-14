6 признаков, что вашей щитовидке срочно нужна помощь

Источник материала: ОНТ

Не стоит недооценивать роль щитовидной железы в нашем организме. Ведь она является очень важным органом, который отвечает за выработку важных для жизнедеятельности человека гормонов. Однако данный орган очень хрупкий и его нормальную работу может нарушить длительный стресс, неправильное питание или агрессивная внешняя среда.

К сожалению, иногда очень сложно диагностировать нарушение работы щитовидной железы. Врачи рассказали о 6 основных признаках, которые говорят о том, что вам пора обратиться к доктору и проверить состояние данного органа.

1. Повышенная усталость

Если вам тяжело выполнять привычные действия, которые раньше не вызывали у вас трудностей, то это может быть признаком проблем со щитовидной железой. Если вы заметили, что у вас значительно понизился уровень энергии и вы начали быстрее уставать, то это повод обратиться к доктору.

2. Увеличение веса или снижение веса

Ещё один признак того, что у вас появились проблемы со щитовидной железой, - это необоснованный набор или потеря веса. Это происходит из-за нарушения баланса гормонов щитовидной железы. Обычно в нормализации веса не помогают даже диеты.

3. Вам постоянно холодно или жарко

Ещё один признак нарушения работы шитовидной железы - это непереносимость холода. Если вы постоянно мёрзнете, то это повод, чтобы обратиться к врачу. Также признаками проблем со щитовидной железой может быть повышенное потоотделение и жар без причин.

4. Запоры

Проблемы с работой кишечника зачастую характерны для заболеваний щитовидной железы. Дело в том, что гормоны, которая вырабатывает щитовидная железа, регулируют работу кишечника. Однако если их мало, то появляются проблемы со стулом.

5. Отёчность лица

При нарушениях работы щитовидной железы, обычно отёки проявляются только утром. После пробуждения они уходят.

6. Нарушения менструального цикла

Данная проблема характерна как для слишком высокой выработки гормонов, так и для слишком низкой. В первом случае кровотечения происходят часто и длятся короткий промежуток времени, тогда как во втором случае менструация скудная и долгая.

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