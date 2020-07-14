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На пылающем корабле ВМС США находится свыше 3 тысяч тонн топлива
Источник материала: СТВ
Новости США. Число пострадавших в результате пожара на корабле ВМС США возросло до 59, среди них 23 гражданских лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У потерпевших диагностированы тепловой удар и отравление дымом. Ликвидировать возгорание не удается уже более 30 часов.
В тушении задействованы специальные суда и три вертолета. Пожарные пытаются не допустить возгорания свыше 3 тысяч тонн топлива, расположенного на самой нижней палубе корабля.
Выяснилось, что в момент ЧП система пожаротушения на судне была отключена. Расследование продолжается.
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Новости США. Число пострадавших в результате пожара на корабле ВМС США возросло до 59, среди них 23 гражданских лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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