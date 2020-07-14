День молодежи на «Славянском базаре в Витебске» пройдет 18 июля

Источник материала: Вороновская газета





День молодежи на XXIX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 18 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

«День молодежи, инициатором которого с 2004 года выступает БРСМ, состоится во время официальной программы фестиваля «Славянский базар в Витебске». Праздник пройдет в формате молодежного феста «#YouthDays2020″ и в этом году будет обозначен двумя тематическими локациями — #SportYouth и #CreativeYouth. Фест объединит юношей и девушек из всех регионов страны», — рассказала Юлия Зинкевич.

Центральные мероприятия Дня молодежи развернутся на площади Победы, где в течение дня запланирована работа интерактивных площадок. «С самого утра до позднего вечера начнут работу тематические площадки «#Беларусь Помнит!», «ЗА Беларусь!», «#Чти Традиции!», «#Живи Ярко!», «#Будь Здоров!», «#Твори Добро!», «#Будь с нами!». Кроме того, каждый желающий сможет стать участником фестиваля дворовых игр «Альтернатива» и зрителем фестиваля каверов «Копия верна» при поддержке клуба KiberRoom. Здесь же, на площади Победы, состоится Первый открытый областной турнир по киберспорту. Полсотни игроков получат возможность сразиться в турнире FIFA и принять участие в работе интерактивной площадки с использованием очков виртуальной реальности», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

После официальной церемонии открытия стартует «#Молодежный забег». Планируется, что в марафоне здорового образа жизни примут участие три сотни молодых людей. Они преодолеют дистанцию 6,5 км по маршруту: площадь Победы — улица Ленина — улица Фрунзе — улица Смоленская — проспект Московский — площадь Победы. Регистрация участников уже началась и продлится до 12.00 17 июля. Записаться они могут по специальной ссылке: onlinetestpad.com/s/molodezhbeg2020.

Затем состоится патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого». Участники и гости молодежного феста возложат цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. У мемориала молодежь пронесет республиканское полотнище «Беларусь помнит!» с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны — белорусов и уроженцев Беларуси. Затем начнет свою работу дискуссионная площадка открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Она состоится в Витебской областной библиотеке имени В.И.Ленина с участием более 120 ребят. Во время актуальной дискуссии они обсудят ряд вопросов, касающихся сферы молодежной политики, своего участия в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, реализации молодежных инициатив как средства формирования активной гражданской позиции.

«Масштабный молодежный спортивный ивент с участием виртуозов экстремальных видов спорта запланирован на площадке возле Летнего амфитеатра. Совместно с Белорусской федерацией по конькобежному спорту мы предложили ребятам поучаствовать в соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках, а с Белорусской федерацией скейтбординга — в открытом чемпионате Belarus Skateboard Challenge. На этой же площадке пройдут показательные выступления сильнейших гиревиков Беларуси и открытые областные соревнования по гиревому спорту «Кубок губернатора», а также областной турнир по баскетболу 3×3. Тех, кто предпочитает рев моторов и ударный звук, ждут в парке имени Советской Армии на автофесте Hotweekend», — добавила Юлия Зинкевич.

Завершающим аккордом станет ночной парад участников республиканского проекта «Молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне»: студентов, представителей трудовых коллективов, IT- и блогосфер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентариев и волонтеров . Молодежная команда пройдет парадом от площади Победы до железнодорожного вокзала, где состоятся торжественные проводы необычного поезда. На протяжении семи дней на стилизованном символикой проекта железнодорожном составе они проедут по маршруту Витебск — Шклов — Могилев — Гомель — Пинск — Брест — Гродно — Молодечно — Минск и примут участие в насыщенной программе.

Организатором праздника выступают Белорусский республиканский союз молодежи при содействии Министерства образования и Центра культуры «Витебск» дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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