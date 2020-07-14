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День молодежи на «Славянском базаре в Витебске» пройдет 18 июля
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
День молодежи на XXIX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 18 июля, сообщила корреспонденту
«День молодежи, инициатором которого с 2004 года выступает БРСМ, состоится во время официальной программы фестиваля «Славянский базар в Витебске». Праздник пройдет в формате молодежного феста «#YouthDays2020″ и в этом году будет обозначен двумя тематическими локациями — #SportYouth и #CreativeYouth. Фест объединит юношей и девушек из всех регионов страны», — рассказала Юлия Зинкевич.
Центральные мероприятия Дня молодежи развернутся на площади Победы, где в течение дня запланирована работа интерактивных площадок. «С самого утра до позднего вечера начнут работу тематические площадки «#Беларусь Помнит!», «ЗА Беларусь!», «#Чти Традиции!», «#Живи Ярко!», «#Будь Здоров!», «#Твори Добро!», «#Будь с нами!». Кроме того, каждый желающий сможет стать участником фестиваля дворовых игр «Альтернатива» и зрителем фестиваля каверов «Копия верна» при поддержке клуба KiberRoom. Здесь же, на площади Победы, состоится Первый открытый областной турнир по киберспорту. Полсотни игроков получат возможность сразиться в турнире FIFA и принять участие в работе интерактивной площадки с использованием очков виртуальной реальности», — отметила секретарь ЦК БРСМ.
После официальной церемонии открытия стартует «#Молодежный забег». Планируется, что в марафоне здорового образа жизни примут участие три сотни молодых людей. Они преодолеют дистанцию 6,5 км по маршруту: площадь Победы — улица Ленина — улица Фрунзе — улица Смоленская — проспект Московский — площадь Победы. Регистрация участников уже началась и продлится до 12.00 17 июля. Записаться они могут по специальной ссылке: onlinetestpad.com/s/molodezhbeg2020.
Затем состоится патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого». Участники и гости молодежного феста возложат цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. У мемориала молодежь пронесет республиканское полотнище «Беларусь помнит!» с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны — белорусов и уроженцев Беларуси. Затем начнет свою работу дискуссионная площадка открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Она состоится в Витебской областной библиотеке имени В.И.Ленина с участием более 120 ребят. Во время актуальной дискуссии они обсудят ряд вопросов, касающихся сферы молодежной политики, своего участия в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, реализации молодежных инициатив как средства формирования активной гражданской позиции.
«Масштабный молодежный спортивный ивент с участием виртуозов экстремальных видов спорта запланирован на площадке возле Летнего амфитеатра. Совместно с Белорусской федерацией по конькобежному спорту мы предложили ребятам поучаствовать в соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках, а с Белорусской федерацией скейтбординга — в открытом чемпионате Belarus Skateboard Challenge. На этой же площадке пройдут показательные выступления сильнейших гиревиков Беларуси и открытые областные соревнования по гиревому спорту «Кубок губернатора», а также областной турнир по баскетболу 3×3. Тех, кто предпочитает рев моторов и ударный звук, ждут в парке имени Советской Армии на автофесте Hotweekend», — добавила Юлия Зинкевич.
Завершающим аккордом станет ночной парад участников республиканского проекта «Молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне»: студентов, представителей трудовых коллективов, IT- и блогосфер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентариев и
Организатором праздника выступают Белорусский республиканский союз молодежи при содействии Министерства образования и Центра культуры «Витебск» дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
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День молодежи на XXIX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 18 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТАсекретарь Центрального комитета...
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