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В Солигорском районе женщина с 3,3 промилле решила поучиться вождению и разбила Opel о столб

14.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городском поселке Красная Слобода Солигорского района пьяная бесправница врезалась в столб. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Происшествие случилось днем 12 июля. Установлено, что 39-летняя местная жительница не справилась с управлением Opel Vectra и врезалась в столб. По словам женщины, автомобиль принадлежит ее брату. Машину она взяла, чтобы поучиться вождению, так как хочет получить водительское удостоверение.

Прибор «Алкотест» показал, что женщина пьяна — 3,3 промилле алкоголя.

 
 
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