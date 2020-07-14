|
В Солигорском районе женщина с 3,3 промилле решила поучиться вождению и разбила Opel о столб
Источник материала: Tut.by
В городском поселке Красная Слобода Солигорского района пьяная бесправница врезалась в столб. Об этом
Происшествие случилось днем 12 июля. Установлено, что 39-летняя местная жительница не справилась с управлением Opel Vectra и врезалась в столб. По словам женщины, автомобиль принадлежит ее брату. Машину она взяла, чтобы поучиться вождению, так как хочет получить водительское удостоверение.
Прибор «Алкотест» показал, что женщина пьяна — 3,3 промилле алкоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось днем 12 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)