Первая смерть от бубонной чумы в Монголии

Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.





Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.





В начале июля в Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы.







