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Президент Литвы обратился к белорусам. Он сделал это по-белорусски
14.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Гитанас Науседа разместил пост в Твиттере.
В нем литовский руководитель обратился к властям Беларуси с призывом не запускать Белорусскую АЭС в Островце. Обращение опубликовано на белорусском языке. Науседа называет БелАЭС не соответствующей стресс-тестам ЕС и просит «не подвергать жителей Беларуси и окружающих стран опасности».
«Круоніская ГАЭС не будзе выкарыстоўвацца на патрэбу Астраўца», - говорится в посте.
Литва является противником БелАЭС с момента ее строительства. Напомним, что физический пуск атомной станции был назначен на июнь, но был перенесен.
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Гитанас Науседа разместил пост в Твиттере.
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