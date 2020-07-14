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Президент Литвы обратился к белорусам. Он сделал это по-белорусски

14.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Гитанас Науседа разместил пост в Твиттере.

В нем литовский руководитель обратился к властям Беларуси с призывом не запускать Белорусскую АЭС в Островце. Обращение опубликовано на белорусском языке. Науседа называет БелАЭС не соответствующей стресс-тестам ЕС и просит «не подвергать жителей Беларуси и окружающих стран опасности».

«Круоніская ГАЭС не будзе выкарыстоўвацца на патрэбу Астраўца», - говорится в посте.

Литва является противником БелАЭС с момента ее строительства. Напомним, что физический пуск атомной станции был назначен на июнь, но был перенесен. 

 
 
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