Президент Литвы обратился к белорусам. Он сделал это по-белорусски

Источник материала: Ежедневник

Гитанас Науседа разместил пост в Твиттере.

В нем литовский руководитель обратился к властям Беларуси с призывом не запускать Белорусскую АЭС в Островце. Обращение опубликовано на белорусском языке. Науседа называет БелАЭС не соответствующей стресс-тестам ЕС и просит «не подвергать жителей Беларуси и окружающих стран опасности».

«Круоніская ГАЭС не будзе выкарыстоўвацца на патрэбу Астраўца», - говорится в посте.

Литва является противником БелАЭС с момента ее строительства. Напомним, что физический пуск атомной станции был назначен на июнь, но был перенесен.