Бабарико и Цепкало не зарегистрированы кандидатами

Несмотря на то, что суда над Виктором Бабарико не было, и вина его еще не доказана, глава ЦИК Лидия Ермошина заявила о виновности политика в совершении финансовых преступлений. В результате Бабарико не зарегистрировали кандидатом. Валерия Цепкало - также, хотя ранее ЦИК признал свои ошибки в подсчете подписей.

Формальной причиной отказа в регистрации названо несоответствие декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании.

Шансы на регистрацию экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико были неясны вплоть до сегодняшнего дня, когда ЦИК принимает решения о судьбе всех претендентов. Известно, что у политика достаточно подтвержденных подписей, и в документах его ЦИК нарушений не нашел.

Во время рассмотрения регистрации Бабарикоглава ЦИК Лидия Ермошина рассказала о претензиях к Бабарико со стороны правоохранительных органах – в частности, о финансовых махинациях и том, что он якобы являлся владельцем офшорных компаний.

«После официального увольнения, а также до и после регистрации инициативной группы в интересах избирательной кампании использовались материальные и иные ресурсы указанного банка», – сказала Ермошина и добавила, что банк принадлежит российским акционерам.

После выступления Ермошиной юрист штаба Бабарико Максим Знак заявил, что озвученные главой ЦИК данные являются предметом следствия, по которому еще не было вердикта суда.

«На данный момент говорить о том, что данные не соответствуют действительности, нет оснований», – уверен Знак.

По словам юриста, с точки зрения Избирательного кодекса эти факты не являются основанием для отказа в регистрации, так как не подтверждены конкретными документами.

Отвергает Знак и претензии в участии иностранного финансировании работы инициативной группы: он подчеркнул, что даже если работники Белгазпромбанка – члены группы – в ходе сбора подписей пользовались служебными телефонами или машинами, это является нарушением трудовой дисциплины, но никак не фактом зарубежного вмешательства.

Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень зарегистрированы кандидатами в президенты.