Францию в День взятия Бастилии охватили погромы и массовые беспорядки

Источник материала: ОНТ

Выстрелы и сожжённые автомобили. Во Франции в День взятия Бастилии начались погромы.

Протестующие вышли на улицы разных городов и устроили беспорядки, они жгут костры и даже стреляют. Полиции не удаётся взять ситуацию под контроль. Массовые беспорядки в этот день проходили во Франции и в прошлом году.

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