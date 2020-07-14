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Францию в День взятия Бастилии охватили погромы и массовые беспорядки
Источник материала: ОНТ
Выстрелы и сожжённые автомобили. Во Франции в День взятия Бастилии начались погромы.
Протестующие вышли на улицы разных городов и устроили беспорядки, они жгут костры и даже стреляют. Полиции не удаётся взять ситуацию под контроль. Массовые беспорядки в этот день проходили во Франции и в прошлом году.
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Выстрелы и сожжённые автомобили. Во Франции в День взятия Бастилии начались погромы. Протестующие вышли на улицы разных городов и устроили беспорядки, они жгут...
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