Источник материала: Новости Волковыска

Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах Красносельского завода.

Меловые карьеры – головная боль и предприятия, и района. Это опасная промышленная территория.

В целях безопасности власти решили такие путешествия взять под собственный контроль.

"Совместно с районной властью в рамках промышленного туризма отработан путь, начиная с завода музея и продолжая уже сюда, в карьер. Предусмотрено строительство смотровой площадки с установкой ограждений. Только группами и только под присмотром", – рассказал телеканалу Беларусь 1 гендиректор ОАО "Красносельскстройматериалы" Александр Веселик.

Напомним, что сейчас Красносельские меловые карьеры, так же как и другие живописные отработанные карьеры в Беларуси закрыты для посещения и купания, остановка автомобилей вблизи запрещена.

За нахождение на территории выписывают штраф. Однако белорусов это никогда не останавливало, они продолжали и продолжают туда ездить для отдыха и красивых фотографий.