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Восемь любимых советских блюд, которые точно навредят фигуре

14.07.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY уже рассказывал о любимых блюдах из советского прошлого, которые можно есть, не думая о калориях. На этот раз вместе с диетологом-нутрициологом Мартой Марудовой называем восемь популярных блюд того времени, состав которых плохо отразится на фигуре.

Селедка под шубой

Все майонезные салаты небезопасны для фигуры, но нужно понимать, что большую часть их калорийности составляет именно майонез. В советское время селедку под шубой и оливье готовили только по праздникам, и раз в год такие салаты не представляли никакой опасности. Сейчас человек может есть их хоть каждый день — и в этом проблема. Если очень хочется селедки под шубой или оливье, но есть необходимость контролировать количество потребляемых калорий, то нужно заменять заправку на греческий йогурт, низкокалорийную сметану или в крайнем случае на лайт-майонез.

Людям с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом следует осторожно относиться к овощам, которые есть в популярных советских салатах (картофель, свекла, морковь). Когда они отвариваются, повышается их гликемический индекс, а значит, они сильнее разжигают и провоцируют аппетит.

Котлеты в панировке

Опасность советских котлет — в батоне и обильной панировке из сухарей. Все это углеводы, которые раньше добавляли с целью удешевить продукт, но чем их больше — тем меньше в котлетах белка. В остальном с составом котлет (если в них фарш, специи, лук, морковь) все в порядке. Если хочется чего-то добавить и не навредить фигуре, то можно использовать овсяные хлопья или отрубную муку. Принципиально важен и способ приготовления: если жарите котлеты в 200 мл растительного масла, то об их диетичности можете забыть. Полезнее всего готовить на пару или запекать в духовке.

Бутерброды со сливочным маслом

Любые бутерброды, в которых есть углеводная (хлеб, батон) и жировая (сливочное масло, сало и т.д.) часть — это страшное сочетание для фигуры. Человек, который постоянно ест такие комбинации продуктов, будет стремительно набирать вес. В идеале если хочется бутерброд с салом, то вместо хлеба лучше взять огурец, зеленый лук, а если захотелось бутерброд с семгой, то лучше рыбу сочетать с листьями салата или другими овощами.


Фото: unsplash.com

Мясо по-французски

Свинина, запеченная с сыром и майонезом, — это совершенно не диетическое блюдо. Мало того, что используется само по себе жирное мясо, так к нему еще добавляются очень калорийные ингредиенты. Если уж хотите съесть свинину, то лучше запекайте ее с овощами в фольге — без сырно-майонезной начинки.

Сосиска в тесте

Сосиски никогда не были хорошим продуктом, ведь это переработанное мясо (к нему же относятся колбасы, сардельки, сальтисоны и пр.) Может быть, когда они были менее доступными, люди их меньше употребляли, сейчас же по поводу этой категории продуктов ВОЗ бьет тревогу: употребление 50 г переработанного мяса в день повышает риск возникновения колоректального рака на 23%.

Леденцы из сахара

Состав у таких конфет простой — сахар. А он наносит вред не только эмали зубов, способствует развитию кариеса и патогенной микрофлоры ротовой полости, но и ускоряет набор веса. Для советского человека съесть петушка на палочке не было трагедией, ведь в его ежедневном рационе было не так много сахара. Сейчас же он в составе очень многих продуктов, поэтому ВОЗ рекомендует ограничивать и минимизировать его количество в рационе.

Хворост

Продукты из муки высшего сорта в последние годы занимают первые места в рейтингах самых вредных. В хворосте, помимо муки, есть сахар, часто маргарин (а это трансжиры в чистом виде) и обжаривание на раскаленной сковороде в растительном масле (а такой способ приготовления значительно повышает канцерогенность продукта). Такой десерт никак не может быть диетическим или полезным.

Кисель

Советские напитки, как правило, достаточно безобидные, например, компоты. Но вот кисель, в составе которого есть и крахмал, и сахар (речь про готовые упаковки киселя в брикетах) — это нездорово из-за количества калорий и высокого гликемического индекса продукта. Если хочется сделать что-то похожее на кисель, лучше поэкспериментировать с пектиновыми компотами с различными ягодами.

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Вместе с диетологом-нутрициологом Мартой Марудовой вспоминаем восемь популярных блюд, состав которых плохо отразится на стройности.
 
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